Modificarea Codurilor Penale, tot înainte

GrigorePopescu

Liderii PSD rămân pe poziţii de forţă faţă de protestele din ultimele zile şi nu vor abroga ordonanţele de urgenţă care modifică legislaţia penală. Decizia a fost luată ieri într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional în urma căreia Liviu Dragnea a anunţat că va cere redeschiderea dosarului Referendumul, caz în care ÎCCJ l-a condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare.

Şedinţa CEx-ului PSD a început cu scandal pe holurile Parlamentului. Dispărut din spaţiul public după adoptarea ordonanţei privind modificarea Codurilor penale, Liviu Dragnea a fost întâmpinat cu huiduieli de către parlamentarii USR. “Aţi venit cu bâtele? Aveţi şi petardele?”, i-a ironizat şeful PSD. Ulterior, în conferinţa de presă, Dragnea a dezvăluit că s-a întâlnit ieri cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. “Aseară la ora şase a stat două ore de vorbă cu ambasadorul SUA”, a spus şeful PSD. În spatele uşilor închise, pesediştii au decis să meargă mai departe cu modificarea legislaţiei penale şi să nu cedeze sub nici o formă presiunii din stradă. “Considerăm că orice încercare de subminare a activităţii Guvernului este o tentativă de destabilizare a ordinii de drept în România prin mijloace mai mult sau mai puţin legale”, a fost mesajul lui Liviu Dragnea după CEx. “Nici eu, nici ministrul Justiţiei nu am încălcat legea cu nimic. OUG a respectat toate procedurile”, a transmis şi premierul Sorin Grindeanu. În şedinţa social-democraţilor s-a mai decis că o contramanifestaţie organizată de PSD ar fi un act iresponsabil din partea partidului, în ciuda dorinţei exprimate de unii dintre liderii din teritoriu. “Nu am de gând să scot în stradă un milion de oameni. Ar fi o luptă între români şi asta nu accept”, a explicat Dragnea. El a precizat totodată că PSD va strânge semnături de sprijin de la simpatizanţi pentru ordonanţele de urgenţă privind justiţia.

Scapă de condamnare?

Aşa cum a anunţat încă de săptămâna trecută, Liviu Dragnea a început o acţiune de redeschidere a procesului Referendumul şi a anunţat că a depus o plângere penală împotriva procurorului Lucian Papici, pe motiv că acesta ar fi uzurpat calităţi oficiale în septembrie 2013, atunci când a semnat rechiztoriul de trimitere în judecată. În privinţa dosarului privind abuzul în serviciu, aflat în judecată la instanţa supremă, liderul PSD susţine că modificarea legislaţiei penale nu opreşte procesul în care este implicat. “Eu sunt acuzat de instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual. Falsul intelectual rămâne. Eu nu aştept şi nu cer clemenţă de la nimeni, nici de la Guvern, Parlament, nici de la şeful statului", a spus Dragnea.