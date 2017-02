Dragnea: Sper ca MAI şi Parchetul să stabilească cine a gândit, organizat şi plătit violenţele din Piaţa Victoriei

"Şi eu dacă aş fi stat numai la televizor în ultimele zile, fără să mă uit pe motivarea şi deciziile CCR, fără să mă uit pe ceea ce a adoptat Guvernul, aş fi ieşit în stradă, revoltat. O asemenea maşinărie de dezinformare eu am mai văzut la Revoluţie şi după Revoluţie şi au mai fost situaţii când în România s-a folosit acest sistem profesionist de dezinformare", a afirmat Liviu Dragnea, joi, într-o conferinţă de presă, la finalul Comitetului Executiv Naţional al PSD.



El şi-a manifestat în numele PSD "tot respectul" pentru cetăţenii care protestează în aceste zile în Bucureşti şi mai multe oraşe din ţară.



"Este dreptul la opinie care este constituţional şi este sfânt, respectăm opinia fiecăruia, are dreptul să şi-o exprime, indiferent că e vorba de un om, de 1.000, de 10 mii, sau 50 de mii - 60 de mii de oameni, nu contează. Este un drept câştigat la Revoluţie care trebuie respectat şi pe care noi îl respectăm. În acelaşi timp, este important ca aceste opinii să se exprime fără violenţă, pentru că situaţia de azi-noapte, din Piaţa Victoriei, nu cred că este situaţia pe care şi-au dorit-o cei care au ieşit din dorinţa de a-şi exprima un punct de vedere, de a protesta, de a-şi exprima opiniile. Şi rugămintea noastră, foarte fermă, către aceşti oameni cinstiţi şi de bună-credinţă este să se delimiteze de aceste grupări care au vrut să confişte acest protest sau care au vrut să facă să degenereze în violenţe acest protest. Nu ştiu în mintea bolnavă a cui s-a născut acest plan pentru ca azi-noapte să se ajungă la violenţe şi stricăciuni foarte, foarte mari. Eu sper ca Ministerul de Interne şi Parchetul să reuşească să afle cine a gândit, cine a organizat şi cine a plătit acţiunile violente de azi-noapte", a spus Dragnea.



Liderul PSD a felicitat conducerea MAI şi pe cei care i-au coordonat pe jandarmi în teren pentru "modul exemplar" în care au acţionat.



"Am înţeles că astăzi au fost certaţi de preşedintele României, care, în opinia noastră, este autorul moral al violenţelor de azi-noapte. Poate au fost certaţi ca să fie intimidaţi, îi încurajăm să-şi exercite atribuţiunile legale de serviciu în aşa fel încât să se prevină acte de violenţă extremă", a completat Dragnea.

Sursa: AGERPRES