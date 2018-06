Facultatea de drept, criza vârstei mijlocii la senatori

O incursiune prin CV-urile senatorilor arată că mulţi dintre ei, odată ajunşi la 40 de ani, sunt cuprinşi de o subită sete de cunoaştere, care este ostoită, în majoritatea covârşitoare a cazurilor, cu studii de drept făcute la facultăţi private sau cu diverse cursuri pe la unităţi de învăţământ care aparţin instituţiilor „de forţă” ale statului, cum ar fi Universitatea Naţională de Apărare Carol I, Colegiul Naţional de Informaţii şi Colegiul Naţional de Afaceri Interne.

Niciunul dintre juriştii întârziaţi ai Senatului nu a făcut Dreptul „la stat”, cu excepţia lui Mihai Ruse (ALDE) care a depăşit nivelul studiilor liceale la vârsta de 55 de ani, după ce a făcut facultatea la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Dintre social-democraţi, inginerul Liviu-Lucian Mazilu a absolvit Dreptul la 42, iar Nicolae Bădălău, tot inginer la bază, a făcut studii juridice la Universitatea Bioterra în perioada 2004-2008. În aceeaşi categorie mai intră Nicolae Marin şi Nicolae Moga. Inginerul textilist Romulus Bulacu (PNL) o terminat masterul în dreptul afacerilor la 52 de ani, iar Mario Oprea a devenit tânăr jurist la 43 de ani. Cristian Ghica (USR) a absolvit Facultatea de Transporturi la vremea ei, în tinereţe, dar în 2014 a devenit şi absolvent în Drept. Studiile juridice nu sunt însă singurele facultăţi vizate de senatorii ajunşi la „maturitate deplină”. Emilia Arcan (PSD) a obţinut licenţa la 35 de ani în Economie la Universitatea Petre Andrei din Iaşi. Apoi a prins curaj şi a dat gata şi cursuri la Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul Naţional de Afaceri Interne. Printre cursanţii tomnatici ai Colegiului de Apărare se mai numără social-democraţii Viorel Arcaş , Nicolae Bădălău, Dragoş Benea, Marius Dunca (acesta a flirtat şi cu „statul paralel” cu un curs la Colegiul Naţional de Informaţii, dar s-a pregătit şi pentru politica externă cu un altul la Institutul Diplomatic Român). De meserie „filosof”, Mihai Fifor a devenit mai „belicos” cu trecerea timpului, bifând Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul de Afaceri Interne. Claudiu Manda a luat şi el lumină de la Colegiul de Informaţii, în paralel cu cursul de la Colegiul de Apărare, la aceasta din urmă instituţie fiind urmat şi de colegii săi de partid, senatorul Dan Manoliu, la bază inginer, deja menţionatul Nicolae Moga şi merceologul Gabriel Leş. Dintre liberali, pe la Colegiul Naţional de Apărare au trecut Mircea Cazan (cursant şi al Colegiului de Informaţii), inginerul silvic Ioan-Cristian Chirteş, avocatul Daniel Fenechiu, Mario Oprea, Cornel Popa şi Daniel Zamfir, însă acesta pe vremea când era june, în 1997. Fostul lider de grup al PMP, Dorin Bădulescu, este chiar doctorand al Colegiului Naţional de Apărare, el obţinând deja o licenţă la ASE. Studii economice a făcut şi Viorel Lupu, dar la o vârstă mai înaintată s-a gîndit să facă un curs postuniversitar de „Managementul instituţiilor publice”, organizat, surprinzător la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi. Virginel Iordache (PSD) este profesor de fizică, dar a luat în serios conceptul de învăţare continuă astfel că CV-ul său este alcătuit în mare parte dintr-o înşiruire exasperantă de peste 20 de cursuri de formare. Radu-Cosmin Preda nu s-a înghesuit precum colegii săi pe la diverse colegii şi institute, fiind mulţumit de diploma de inginer mecanic, pregătire care a fost suficientă pentru ca în 2008 să devină şef al Direcţiei de Cultură a judeţului Dolj.

Cristiana Mariana Stocheci (PSD) şi-a trecut în CV titlul de „Fiică a Argeşului” şi Diploma de Suflet acordat de primăria din Domneşti, în timp ce Liliana Sbârnea a scris că şi-a obţinut diploma de licenţă la un liceu din Râmnicu-Sărat.

CV-uri fantomă

Un număr mare de senatori nu şi-au completat CV-urile pe site-ul Senatului sau au făcut-o foarte pe scurt astfel încât nu afli mai nimic din ele. Nu mai puţin de 6 dintre cei 9 senatori UDMR au neglijat acest aspect. Lor li se alătură nouă liberali, un senator USR, patru ALDE, trei PMP şi trei de la PSD. Luând în calcul proporţia fiecărui grup în Senat, cei mai neglijenţi din acest punct de vedere sunt cei de la UDMR, PNL şi ALDE.

Resmeriţă, homo universalis

Social-democratul Cornel-Cristian Resmeriţă (foto) a făcut studii de fizică la Timişoara, după terminarea liceului. Tot acolo a obţinut şi masteratul, absolut lăudabil pentru un profesor de fizică, însă setea de cunoaştere l-a tot îmboldit să adauge noi şi noi diplome la CV. În 2009 a cotit-o spre ştiinţele umaniste, în acel an începându-şi docotoratul în sociologie la Oradea, pe care l-a terminat în 2013. Ca să nu intre nepregătit în Parlament în 2012, a trecut şi pe la Colegiul Naţional de Apărare în 2011 unde s-a specializat în „Securitate şi buna guvernare”. După ce a ajuns deputat, s-a dus şi pe la Colegiul Naţional de Informaţii, unde a absolvit un curs în 2013. Înainte de a-şi face curaj să ia cu asalt Institutul Diplomatic Român, a obţinut şi gradul didactic I. La Institut a făcut în 2015-2016 un curs de perfecţionare numit oarecum vag „Politică externă şi diplomaţie”. Un CV interesant are şi Emanoil Savin, fost primar al Buzăului. A terminat ASE-ul la 43 de ani, 21 de ani după absolvirea deja puţin întârziată a unui liceu industrial la Galaţi. Deşi a pornit greu pe drumul cunoaşterii, Savin a prins viteză astfel că la 53 a devenit şi doctor în ştiinţe economice, iar la Colegiul Naţional de Apărare a absolvit acelaşi curs despre securitate şi buna guvernare ca şi Resmeriţă. În plus, Savin a menţionat cu acribie toate diplomele obţinute ca primar. Printre ele se află „Premiul pentru ospitalitate şi servicii”, acordat de organizatorii unui festival de film religios, un premiu la un concurs de proiecte în administraţia publică locală cu numele stupid de „Cele bune să se-adune” şi alte asemenea.