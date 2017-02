George Maior, despre scandalul Ghiţă-Coldea: ”Îmi pare rău că domnul Coldea a decis să se retragă”

Dan Marinescu/Intact Images

Ambasadorul României în SUA, George Maior, a declarat în interviu, referitor la scandalul de la nivelul SRI care îl viza alături de Sebastian Ghiţă şi Florian Coldea, că nu îşi reproşează absolut nimic, ci doar îi pare rău că Florian Coldea a decis să se retragă după ce a contribuit "enorm" la reformarea Serviciului.

”Eu am cooperat foarte bine cu acea anchetă care s-a desfăşurat în cadrul Serviciului. Eu am fost cel voluntar care am adăugat explicaţii suplimentare dacă a fost nevoie. Lucrurile au fost clare din punct de vedere al acelei cercetări. Zece ani de zile SRI a devenit unul dintre cele mai puternice din lume, respectate, credibile şi văd acest lucru şi aici, văd peste tot acest fapt. Eu nu cred că putem revizui ceva ce pur şi simplu a contribuit fundamental la racordarea României în circuitul euroatlantic şi de informaţii şi de cunoaştere”, a afirmat fostul director al SRI.

George Maior a subliniat faptul că nu îşi reproşează absolut nimic.

„Deci, nu am să îmi reproşez nimic şi îmi pare rău că domnul Coldea care a contribuit enorm de mult la reformarea acestui Serviciu s-a decis să se retragă. E tot ce pot să spun”, a conchis ambasadorul României în SUA.