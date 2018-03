Gigi Becali, după dezvăluirile lui Sebastian Ghiță: „Eu Becali nu făceam coadă la Codruța. Eu sunt bărbat”

Karina Knapek/Intact Images

Gigi Becali a ținut să facă precizări după dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, care a susținut că l-a văzut pe latifundiar la sediul SRI.

„Nu puteam să las o minciună să dăinuie în spațiul public, mă refer la Ghiță. El spune că l-am văzut pe Becali la SRI că vorbea cu Coldea și Maior. Nu-l cunosc pe Coldea, nu am dat mâna cu el, n-am vorbit nici la telefon cu el, n-am călcat în curtea SRI niciodată. Nu puteam să las așa minciună. Maior, îl cunosc. Hrebenciuc mi-a cerut 10.000 de dolari pentru Augustin Buzura (n.r. socrul lui Maior), pentru a scoate o carte. Am sponsorizat cartea. L-am contactat o singură dată pe Maior, era vorba de interes național, așa am crezut eu, să-i spun eu cum la Înalta Curte de Casație și Justiției, că mi-a spus verișoara mea care e judecătoare, că în camera de deliberare Lilvia Stanciu țipă și urlă și face pușcărie cum vrea ea. Voiam să știe că în țara noastră justiția nu se face drept și era chestiune de interes național. Mi-a spus: Domnul Becali, marți vă resun eu. Mincinos. Nu m-a sunat nici în ziua de astăzi. (...)Nu mă interesează, nici pe Codruța nu o cunosc. Eu Becali nu făceam coadă la Codruța. Eu sunt bărbat”, a declarat Becali pentru antena 3.