Vom avea premierul după Santa Klaus

Preşedintele Klaus Iohannis i-a plătit lui Liviu Dragnea pentru chiulul de la prima rundă de consultări şi a amânat pentru zilele de după Crăciun desemnarea noului premier. Liderul PSD se teme că în această perioadă Iohannis va propune funcţia de premier unui alt membru PSD şi ameninţă că cel care va trăda va fi automat exclus din partid. Un alt scenariu luat în calcul este acela ca Sevil Shhaideh să renunţe la postul de prim-ministru, variantă în care greii PSD ar putea începe o luptă crâncenă pentru dreptul la succesiune.

Klaus Iohannis a finalizat ieri consultările cu partidele parlamentare, însă a ales să-i ţină în joc de glezne pe liderii ALDE şi PSD, care aşteptau fremătând ca preşedintele să dea undă verde propunerii Sevil Shhaideh. “În zilele următoare voi avea discuţii pe aceste teme, iar desemnarea va avea loc după Crăciun. În acest context, daţi-mi voie să vă spun tuturor sărbători fericite! La mulţi ani!”, a fost mesajul scurt rostit de Iohannis după ultima rundă de consultări. Preşedintele le-a plătit astfel cu aceeaşi monedă liderilor ALDE şi PSD, care au ales să-l sfideze la prima sesiune de consultări. Dragnea şi Tăriceanu s-au înţeles atunci şi au boicotat invitaţia preşedintelui, pe motiv că aceasta ar fi fost întemeiată pe un articol greşit din Constituţie. Aflat în biroul său de la Parlament, Liviu Dragnea a aflat de la televizor de amânarea desemnării pentru Palatul Victoria. “Am înţeles că doreşte mai multe discuţii domnul preşedinte. Fiecare cu ritmul lui. Probabil vrea să discute mai mult cu doamna Sevil Shhaideh. Pe noi ne interesa ca acest guvern să fie instalat în acest an”, a comentat ironic liderul PSD. “Eram în aşteptare şi credeam că astăzi sau poate mâine cel târziu ne vom regăsi cu nominalizarea făcută", a reacţionat şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, aflat la Senat.

Ce verificări vor face serviciile?

În interiorul PSD au apărut imediat temerea că preşedintele Klaus Iohannis va profita de time-out-ul cerut pentru a negocia funcţia de prim-ministru cu alt nume din partid, peste capul lui Liviu Dragnea. De altfel, şi reacţia avută ieri de şeful PSD lasă de înţeles că acesta se teme de planurile ascunse ale Cotroceniului. “Dacă vreun lider PSD sau vreun membru PSD va accepta o altă propunere a preşedintelui, va fi exclus imediat din partid”, a sunat avertismentul fără echivoc al şefului din Kiseleff pentru pesediştii care s-ar gândi să-l trădeze. Ar mai exista şi varianta în care, după verificările obligatorii ale serviciilor secrete, Sevil Shhaideh să fie considerată o propunere vulnerabilă pentru securitatea naţională, iar preşedintele Iohannis să invoce acest pretext pentru o eventuală respingere a ofertei PSD. Scenariul a fost amorsat subtil de către fostul preşedinte Traian Băsescu, după consultările de ieri. În spatele uşilor închise, liderul PMP l-a avertizat pe Iohannis în legătură cu anumite suspiciuni care ar plana asupra tătăroaicei Shhaideh. "Am exprimat inclusiv o atenţionare legată de faptul că este căsătorită cu un om care a lucrat 20 de ani în Ministerul Agriculturii de la Damasc. Asta e maxim ce pot să comentez. Am spus maxim ce pot să spun public”, a comentat Băsescu la insistenţele jurnaliştilor. “Risc de securitate naţională a fost Guvernul zero al lui Dacian Cioloş care a pierdut miliarde de euro. Doamna Sevil Shhaideh a fost ministru al Dezvoltării, atunci n-au avut o problemă serviciile?”, s-a dezlănţuit Dragnea la sediul din Kiseleff. Liderul PSD a precizat că îl cunoaşte foarte bine pe Akram Shhaideh (n.r. - soţul lui Sevil Shhaideh), “un cetăţean român” care a fost verificat de “toate instituţiile statului român”, iar acestea nu i-ar fi acordat cetăţenie dacă ar fi avut suspiciuni. "Nu există niciun fel de vulnerabilitate aici. Este un om foarte bine pregătit, un om liniştit şi nu e niciun fel de problema", a asigurat şeful PSD.

Liviu Dragnea, preşedinte PSD: Eu am ascultat cu atenţie ce a spus preşedintele. A menţionat foarte clar constituirea unei majorităţi largi. N-ar avea sens să facă altă propunere pe care s-o voteze o minoritate.

Băsescu l-a propus pe Tomac prim-ministru

Delegaţia PMP condusă de Traian Băsescu a stat doar zece minute la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis şi l-a propus pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier. ”Noi ne-am făcut datoria de partid de opoziţie. Mi se pare inadmisibil ca opoziţia să spună: nu avem propunere”, a precizat Traian Băsescu. În prima zi de consultări, PNL şi USR au venit fără vreo propunere de premier. Despre Sevil Shhaideh, liderul PMP a spus că are “o reputaţie excepţională”, dar "experienţă politică zero", motiv pentru care "riscul să fie doar o faţadă pentru domnul Dragnea şi oamenii puternici din PSD este major”. Băsescu a mai spus că România nu ar trebui să treacă “la o conducere de stil islamist, cum e în Iran”, acolu unde în spatele Guvernului şi al preşedintele ales, “decizia finală o au ayatollahii”

Liviu Dragnea, preşedinte PSD: Am oarecare emoţii pentru că nu s-a precizat în ce zi după Crăciun. După Crăciun este o perioada foarte lungă. În Parlament, în maxim două zile putem avea şi miniştri audiaţi şi guvernul votat. Pe noi ne interesează să avem Guvern instalat până la 31 decembrie

Turcan: E dreptul lui să analizeze

Liberalii au comentat şi ei time-out-ul cerut de preşedintele Klaus Iohannis după consultări. "Este dreptul constituţional al preşedintelui de a face o analiză amănunţită asupra persoanei pe care o va desemna prim-ministru. Probabil, dacă propunerea PSD ar fi fost o persoană cu un profil public mai conturat, decizia ar fi fost mai uşor de luat", a reacţionat preşedintele interimar al PNL Raluca Turcan. “Această decizie aparţine dumnealui. Este un drept constituţional al preşedintelui României", a insistat şefa liberalilor.

Dragnea şi Tăriceanu mai au de aşteptat până îşi vor vedea omul instalat la Palatul Victoria. Altfel, liderii coaliţiei par să-l ignore cu desăvârşire pe celălalt copreşedinte ALDE, Daniel Constantin, cel care, potrivit unor surse, va rămâne cu buza umflată la împărţirea posturilor din Guvern.