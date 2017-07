Kovesi a dat din nou cu flit „Comisiei Andronic” 

Adrian Manolache

Şefa DNA Laura Codruţa Kovesi a refuzat pentru a treia oară la rând audierile în comisia care anchetează alegerile prezidenţia­le din 2009. Drept consecinţă, „Comisia Andronic” a sesizat Ministerul Justiţiei cu privire la refuzul şefei DNA şi i-a cerut acesteia să răspundă în scris dacă a fost acasă la Gabriel Oprea în noaptea finalei prezidenţiale din 2009.



Invitată pentru a treia oară la audieri, şefa DNA le-a trimis membrilor „Comisiei Andronic” o nouă scrisoare în care a explicat motivele pentru care a refuzat şi de această dată invitaţia. „Având în vedere că nu am cunoştinţă şi nu deţin mijloace de probă referitoare la împrejurările şi cauzele în care s-au produs evenimentele supuse cercetării în cauza ce formează obiectul activităţii Comisiei, nu mă voi prezenta la şedinţa comisiei de anchetă”, a transmis Kovesi într-o depeşă. Rămaşi din nou fără obiectul muncii, aleşii din Comisie au decis cu şapte voturi „pentru” şi trei „împo­trivă” să sesizeze Ministerul Justiţiei în legătură cu atitudinea şefei DNA. Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a propus comisiei să depună o plângere penală pe numele Codruţei Kovesi, însă social-democratul Eugen Nico­licea i-a explicat colegului său de partid că un astfel de demers nu poate fi făcut atâta timp cât nu este indicată o infracţiune. Nico­licea i-a cerut lui Pleşoianu să spună ce infrac­ţiune consideră că comis şefa DNA, tânărul p e s e d i s t alegând să-şi retragă solici­tarea după ce a realizat că nu are sprijinul celorlaţi parla­mentari. „Sfidarea evidentă a doamnei Kovesi nu poate rămâne nesancţionată. Am fost trimişi fără arme la luptă”, a răbufnit Pleşoianu în timpul şedinţei. La propunerea PNL, comisia de anchetă a hotărât să-i solicite răspunsuri în scris Laurei Codruţa Kovesi. „Dacă alţii au putut să răspundă în scris, îmi aduc aminte că doamna Ana Maria Pătru nu a venit la comisie, nu cred că acum trebuie să aplicăm alt principiu, doar pentru că ne-am făcut o ţintă din a o aduce pe Laura Codruţa Kovesi aici”, a spus liberalul Dan Vîlceanu. Una dintre întrebările adresate şefei DNA este dacă a fost sau nu acasă la Gabriel Oprea în noaptea finalei prezi­denţiale din 2009.