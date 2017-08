Liviu Dragnea: Pensiile speciale ne costă 6 miliarde de lei acum şi 10 în 2018; în 3 ani ne puneau serioase probleme

Ordonanţa care modifică legea pensiilor speciale va avea ca efect evitarea ca, în 2-3 ani, sistemul bugetar să fie în dificultatea de a susţine restul pensiilor românilor, a explicat, duminică seara, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.



El a precizat că cele mai multe prevederi ale legii pensiilor se păstrează, marea modificare referindu-se la faptul că pensiile speciale nu se mai actualizează, pentru cel care iese la pensie, cu creşterea salariului celui care rămâne pe un post similar.



"Suntem în situaţia astăzi în care ne costă de la buget 6 miliarde de lei aceste pensii speciale. De la 1 ianuarie încep majorările de salarii cu câte 25% pe an ... în general, sunt categorii care, medicii de exemplu, care intră de la 1 martie total, şi ne-am fi dus în 2018 cu un efort bugetar de 10 miliarde, doar pentru această categorie de pensii, iar în următorii 2-3 ani la 17 miliarde, ceea ce punea serios sub semnul întrebării dacă sistemul public de pensii mai poate fi susţinut, adică pensiile pentru celelalte milioane de pensionari", a spus Liviu Dragnea, la România TV.



Acesta a amintit că pensiile militare şi pensiile de serviciu beneficiază de o lege specială şi că nu se calculează pe principiul contributivităţii, punctând că prin modificări s-au asumat câteva principii.



"Pensia netă să nu fie mai mare decât salariul net pe care l-ai avut şi vorbim de media unor şase salarii pe care ţi le alegi, s-a păstrat baza de calcul, ea este de 85%, s-a păstrat metodologia de calcul, nu s-a umblat la vârsta de pensionare, cu toate că în Europa nu este o vârstă atât de mică. Practic marea modificare care s-a produs se referă la faptul că pensiile speciale nu se mai actualizează cu creşterea salariului celui care este în locul tău sau care are acelaşi post sau aceeaşi funcţie pe care ai avut-o tu", a spus liderul social-democrat, care a opinat că sunt câteva principii corecte.



Întrebat cum explică existenţa, printre pensiile speciale, a unora foarte mari, de până la 20.000 de lei, liderul PSD a declarat că legea a fost făcută cu "neştiinţă" sau pe motive electorale şi că se impunea modificarea ei deoarece îndrepta sistemul de pensii către blocaj.



"S-a greşit când s-a făcut legea, după părerea mea. Nu îmi dau seama, s-a făcut electoral, poate cu bună credinţă, dar cu multă neştiinţă, dar aplicarea ei an de an fără să fie schimbată aducea în 2-3 ani de zile la un blocaj, pentru că în fiecare an cresc salariile, în fiecare an impactul bugetar era foarte mare. E bine să înţelegem, aceste pensii de serviciu nu sunt alimentate din contribuţia celor care beneficiază, sunt alimentate din bugetul de stat", a spus Dragnea.



Preşedintele PSD a mai spus că legea pensiilor speciale a determinat, înainte de apariţia ordonanţei care o modifică, ieşirea la pensie a peste 12.000 de persoane în anul 2016 şi a peste 7.000 de la începutul acestui an. www.agerpres.ro