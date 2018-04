Manda: Vom merge la unităţile SRI în control pentru a vedea cum funcţiona protocolul cu Parchetul General

Membrii Comisiei parlamentare SRI vor merge, după sărbătorile de Paşti, la unităţile Serviciului Român de Informaţii pentru a verifica modul cum funcţiona protocolul de cooperare încheiat cu Parchetul General, a anunţat, miercuri, preşedintele comisiei, Claudiu Manda.



"După ce va trece sărbătoarea de Paşti, mergem la unităţile SRI în control, la unităţile care aveau ofiţeri în subordine şi care aveau relaţia aceasta de colaborare, cooperare, echipe comune sau echipe mixte, ca să înţelegem concret ce presupunea această cooperare sau colaborare pe baza acestui protocol. Am văzut câteva explicaţii în spaţiul public, dar credem că este foarte important să avem în faţa comisiei declaraţii ale persoanelor din conducerea acestor unităţi, eventual şi ofiţeri care au avut astfel de activităţi, fără să periclităm operaţiunile derulate", a afirmat Manda, după şedinţa comisiei.



El a spus că încă nu au fost stabilite unităţile SRI care vor face obiectul acestor verificări.



"Nu am stabilit unde o să mergem. (...) Ne interesează care erau ofiţerii care aveau acest dialog cu unităţile de parchet, de la ce structuri centrale, cum funcţionau toate aceste lucruri - dacă erau doar chestiuni suport tehnic sau mai mult", a adăugat Manda, menţionând că membrii comisiei doresc să înţeleagă concret în ce a constat acest protocol.



Potrivit lui Claudiu Manda, din documentele aflate la comisie rezultă că au fost 65 de protocoale, din care unul denunţat şi 64 în vigoare.



"În afară de cele 65, a fost o referire în adresa pe care am primit-o că sunt şi alte protocoale cu instituţii din România pe care urmează să le primim la comisie, după ce vor obţine acordul terţei părţi, pentru că unele dintre acestea au fost încheiate cu respectarea deciziei CSAT, ceva de genul acesta. Unul dintre protocoalele pe care le-am primit la comisie, ulterior celor 65, este protocolul cu ANI, pe care l-am primit şi de la ANI şi de la SRI. Este o chestiune absolut tehnică", a explicat Manda.



El a mai spus că va solicita SRI să comunice dacă au existat informări diferite ale Serviciului către Parchetul General şi către DNA.



"Mai e un lucru pe care o să-l solicităm de la SRI: dacă au existat informări de la SRI către Parchetul General şi către DNA diferite şi să ne spună pe ani care au fost aceste informări pe care le-a făcut SRI către aceste instituţii. Să vedem dacă în perioada în care şef la DNA era domnul Morar au existat astfel de informări şi în ce număr, ce s-a întâmplat după şi ce s-a întâmplat la nivelul Parchetului General", a arătat Manda.



Claudiu Manda a declarat că va solicita de la SRI toate documentele secrete care au stat la baza redactării protocolului cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. AGERPRES