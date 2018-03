Marian Oprişan: După CEx voi decide dacă voi candida; Dragnea nu are legătură cu serviciile

Dan Marinescu/Intact Images Marian Oprisan Marian Oprisan

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat luni că va lua o decizie în ceea ce priveşte o eventuală candidatură la Congresul din 10 martie după şedinţa Comitetului Executiv Naţional.



''După şedinţa CExN voi decide dacă voi candida'', a spus Oprişan, la Palatul Parlamentului.



Răspunzând întrebărilor, Oprişan a susţinut că ''Liviu Dragnea nu are nicio legătură cu serviciile''.



''Am auzit că domnul Codrin vrea explicaţii de la Dragnea, că e omul serviciilor. (...) Numai un nebun ar putea să spună (...) că Dragnea are vreo legătură cu serviciile. Nu, Dragnea nu are nicio legătură cu serviciile. (...) PSD este cel mai mare partid din România (...), are capacitatea de a discuta şi la capătul acestor discuţii să aibă soluţii pentru cetăţenii României (...) este o echipă unită, suntem solidari, avem obiective comune - alegerile europarlamentare, prezidenţiale'', a adăugat liderul PSD Vrancea. AGERPRES