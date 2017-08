Mihai Tudose, nemulțumit de ineficiența Tarom; ce-i reproșează ministrului Cuc

Dragos Stoica/Intact Images

Premierul Mihai Tudose i-a atras atenţia, vineri, ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, cu privire la pierderile înregistrate de compania TAROM şi i-a cerut explicaţii acestuia pe tema lipsei de control din partea reprezentanţilor ministerului privind şantierele de construcţie a autostrăzilor.



Prim-ministrul i-a transmis ministrului că pe subiectul TAROM va avea o "discuţie personală" cu el şi cu managerul TAROM.



"Fiindcă tot vorbim de cifre extraordinare pentru România, avem şi cifre proaste. Domnule ministru Cuc, acum trei săptămâni v-am întrebat de ce i-aţi prelungit mandatul cu patru luni celui de la TAROM. Şi mi-aţi spus că vă asumaţi şi că aveţi încredere în el şi că ştie ce are de făcut. Aşa este? ", l-a întrebat Mihai Tudose pe ministrul Transporturilor.



Cuc a confirmat că situaţia este cea prezentată de premier.



Premierul a continuat pe un ton critic: "Păi, eu să înţeleg că aveţi încredere în el şi împreună formaţi o echipă. Vă asumaţi ce e acolo, 104 milioane pierdere pe şase luni ? CFR Marfă - pierdere, CFR Călători - pierdere. Înţeleg că e o echipă foarte bună, dar nu mergeţi în direcţia care trebuie", a spus Tudose.



Ministrul Transporturilor a spus: "Bun !" şi a vrut să continue, dar a fost imediat întrerupt de Tudose: "Nu ştiu ce vedeţi bun în asta".



Cuc a explicat motivele pierderilor înregistrate de TAROM.



"Aş vrea să fac următoarele menţiuni. Într-adevăr pierderile de la TAROM sunt cele pe care le-aţi amintit, dar trebuie să ţinem cont de următorul fapt. TAROM a operat până în luna iunie cu două aeronave în minus, ceea ce a redus capacitatea de zbor şi, totodată, în urma unor decizii comerciale, care au fost luate în anul 2016, anumite rute au fost anulate, rute care în momentul de faţă se reiau şi datorită capacităţilor noi de zbor. Au avut şi diverse probleme tehnice la aeronave, care, practic, au redus numărul de aeronave, lucruri pe care încercăm să le remediem. Ştiţi foarte bine că s-a lansat procedura de achiziţie pentru trei avioane de lung curier, numai pentru a preveni şi a preîntâmpina aceste pierderi, a creşte profitul companiei. Şi nu se vor opri lucrurile aici, care şi le-a propus actualul management al companiei. Va urma şi o serie de evaluări ale personalului de la TAROM şi, bineînţeles, şi disponibilizările care se impun în perioada următoare", a explicat ministrul de resort.



Premierul nu s-a declarat convins de spusele lui Cuc şi a spus: "Daţi-mi voie să nu vă cred. Nu mai am pic de încredere în ce îmi spuneţi pe tema asta.(...). Adică, după ce avem pierderea asta, după ce mai luăm avioane, ultimul punct de pe care-l aveţi în vedere este să faceţi o analiză a funcţionării, a eficienţei...Cu aia trebuia să începeţi, domnule ministru".



Ministrul a răspuns: "Vă amintesc că managementul de la TAROM, noul management, s-a instalat în luna februarie". Tudose l-a întrerupt: "Am înţeles şi i-aţi prelungit dumneavoastră...vreţi să o luăm defalcat pe luni ? Mulţumesc".



"Vom avea şi o altă discuţie pe tema asta, personală, poate şi cu domnii manageri de acolo. (...) El şi-a luat leafa în fiecare lună, nu ? Şi noi, toţi ăştia din sală, trebuie să plătim 104 milioane de lei, pierderea de la TAROM, pe leafa lui. E în regulă", a mai spus premierul.



Tudose l-a criticat pe Cuc şi pentru faptul că reprezentanţii desemnaţi de Ministerul Transporturilor să supravegheze stadiul lucrărilor pe şantierele de construcţie a autostrăzilor nu au făcut o verificare la faţa locului.



"Dumneavoastră ştiţi că cei care au fost desemnaţi de dumneavoastră în urma discuţiei de acum două luni, o lună jumătate, la minister, ca responsabili din partea ministerului pe diverse tronsoane de autostrăzi, să se ducă acolo, nu a fost niciunul? Vă spun eu", i-a spus premierul ministrului Transporturilor.



Cuc a afirmat: "Domnule prim-ministru, eu vă spun că, personal, m-am deplasat pe şantier", dar a fost întrerupt de Tudose: "Nu, nu, nu vorbesc de dumneavoastră, că dumneavoastră aţi fost, dar nu aţi fost pe toate".



"Trebuia ca nişte oameni din minister să se ducă acolo, nu a fost niciunul ", a spus premierul.



Cuc a afirmat că va analiza situaţia şi va lua măsurile care se impun. "Eu discut cu directorul de la companie, de la CNAIR, şi dânsul m-a informat că în permanenţă s-a aflat un reprezentant, fie de la DRDP-ul care... ", a spus ministrul.



Premierul l-a oprit din nou: "V-a informat prost. Noi am verificat acolo dacă a fost cineva, nu a fost nimeni. În ultima săptămână cu asta s-au ocupat nişte oameni din clădirea asta şi au constatat că nu a fost nimeni, nicăieri, niciodată. Eu înţeleg că e cald, că sunt vacanţe". AGERPRES