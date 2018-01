Ponta: Dragnea e cel mai puternic de la Ceauşescu încoace; ce face cu puterea?

DIANA OROS

Deputatul Victor Ponta a precizat marţi că nu s-a mai întâmplat ca toate deciziile în PSD să fie luate de un singur om, susţinând că preşedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la preşedintele comunist Nicolae Ceauşescu încoace.



"De fapt, 2018, ca şi 2017, a început cu o bătălie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceauşescu încoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul că îi controlează pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu funcţii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba mea. Treaba mea este că guvernarea, ca şi Parlamentul, sunt ale României şi problema este dacă vor fi eficiente, dacă se dau legi care vă folosesc şi dumneavoastră şi mie şi celor care se uită la noi, dacă Guvernul ia măsuri pentru toată lumea, dacă într-adevăr anul Unirii începe la Iaşi şi se termină la Alba Iulia (...) prin proiecte care să ne unească cu adevărat în următorii ani. Ori eu asta nu văd şi din acest motiv, dacă tot nu e în stare PNL să fac eu opoziţie, fac eu opoziţie", a precizat Victor Ponta, la Realitatea TV.



În acest context, fostul premier social-democrat i-a criticat pe actualii lideri politici că nu vor fi prezenţi miercuri, la Iaşi, la manifestările dedicate Unirii Principatelor.



"Unirea, până la 1 decembrie 1918, a început cu Unirea Principatelor. Ştiţi că mâine nu este niciun oficial aici la Iaşi? Că pare că nu se bucură nimeni de acest moment care, sincer, înseamnă foarte mult. De ce? Pentru că, nu ştiu, nu-i place domnului Dragnea de primarul de aici. Mi se pare un lucru atât de rău. Eu am fost aici la diverşi primari şi am văzut preşedinţi, prim-miniştri care veneau, indiferent de cine e primar sau de lucruri politice. Uite asta se schimbă în rău şi se schimbă exact în 2018, anul Unirii", a menţionat acesta.



Victor Ponta a subliniat faptul că în PSD nu s-a mai întâmplat până acum ca toate deciziile să fie luate de un singur om, considerând situaţia actuală din partid ca o degradare şi dezamăgire.



"Niciodată în PSD - eu am intrat în PSD în 2001, dar şi înainte - niciodată în cel mai mare partid şi cel mai votat partid din România toate deciziile nu s-au luat de un singur om, fie că-l chema Ion Iliescu, fie că-l chema Năstase, Geoană sau Ponta. E o degradare, este o mare dezamăgire din partea celor care au votat PSD, este o dezamăgire din partea celor care au stat acasă şi acum spun: "Uite ce majoritate are Dragnea", dar în acelaşi timp este şi o oportunitate pentru oameni care au şi curajul să iasă public, să spună idei, care au şi puterea să se bată pentru ideile lor. (...) Îmi pare rău că partidul care a făcut lucruri bune, şi greşeli, dar şi lucruri bine pentru România nu mai există la nivel de politici publice, la nivel de ideologie, de impact pentru societate", a subliniat Ponta.



De asemenea, fostul premier a reclamat faptul că în 2018 România nu are un proiect naţional, ci doar proiectele lui Liviu Dragnea.



"Aşa cum un oraş trebuie să aibă proiecte şi ţara trebuie să aibă proiecte. România nu are în 2018 niciun fel de proiect naţional şi avem proiecte politice personale ale domnului Dragnea care, sincer, sunt problema lui, nu a noastră. (...) Proiectul domnului Dragnea este propria sa putere şi supravieţuire şi nu un proiect pentru România", a conchis Victor Ponta. AGERPRES