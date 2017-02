Premierul Grindeanu, despre moțiunea de cenzură: De azi înainte, acest Guvern va fi exclusiv al dialogului și consultării publice

"Domnule presedinte al Senatului, domnule Presedinte al Camerei Deputatilor, doamnelor si domnilor senatori, doamnelor si domnilor ministri, stimati invitati,

Ieri, in Parlament am aprobat bugetul pentu anul 2017. Va multumesc cu aceast ocazie pentru efectul pe care l-ati depus in aceste zile. Stiu ca nu a fost usor si apreciez straduinta dumneavoastra.

Avem un bugt care aduce prosperitate si dezvoltare romanilor.

Aceasta motiune nu isi mai are obiectul.

Ma asteptam la o abordare profesionista din partea PNL. Mă aşteptam la o abordare profesionistă din partea PNL atunci când vine vorba de lucruri serioase, dar dumnealor au găsit de cuviinţă să îl trimită pe Cătălin Predoiu să susţină această moţiune. Vorbim de un fost ministru al Justiţiei care a coordonat realizarea Codului penal şi a Codului de procedură penală, două legi fundamentale pentru bunul mers al justiţiei pe care Curtea Constituţională le-a amendat prin nenumărate decizii şi ale căror efecte negative le resimţim şi azi. Nu a fost niciodată vorba despre o ordonanţă pe graţiere. Cred că cineva din interiorul PNL, cu mai multă credibilitate şi competenţă, putea să susţină această moţiune, dar fiecare dă socoteală o dată la patru ani în faţa oamenilor pentru ceea ce face în Parlament, iar colegii liberali au dat socoteală cu vârf şi îndesat la alegerile din 11 decembrie.

Domnule Predoiu, nu a fost niciodata vorba de o ordonanta pe gratiere.

Ne asumam integral ce este scris in programul de guvernare si pentru ce am fost alesi. Repet! Integral!

Eu cred că avem o datorie faţă de încrederea populară pe care am câştigat-o la urne şi că trebuie să ne asumăm în continuare guvernarea acestei ţări. Vă rog să nu acceptaţi acest joc şi să nu mai cădem încă o dată în această capcană. (...) Sper ca astăzi să tranşăm lucrurile şi să ne întoarcem la treabă. Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor să facă ceva bun pentru comunităţile lor, de aceea vor să vină la Bucureşti cu proiecte pentru a obţine finanţări. Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene vor să îşi respecte promisiunile pe care le-au făcut în faţa românilor. La fel ca şi dumneavoastră, parlamentarii aleşi în decembrie, aceşti oameni au proiecte, dar au nevoie de bani ca să le implementeze, pentru drumuri, pentru infrastructură, pentru şcoli, pentru grădiniţe, pe scurt pentru o viaţă mai bună pentru români. Am irosit deja prea mult timp şi energie pe alte lucruri. E timpul să ne întoarcem la ceea ce avem cu adevărat de făcut pentru oameni. (...) Ne asumăm integral ceea ce este scris în programul de guvernare şi pentru ceea ce am fost aleşi. (...) Avem cel mai mare sprijin popular de după Revoluţie, dar avem şi datoria să implementăm ceea ce scrie în programul de guvernare.

Nu putem sa ignoram evenimentele care s-au petrecut in ultimele zile in Romania. [...] Am vazut foarte multa creativitate in aceste zile.

Nu pot accepta ca exista doua Romanii.

Nu voi mai accepta niciun fel de initativa de acest fel in Guvern (este vorba despre OUG 13).

Va promit ca de azi inainte acest Guvern va fi exclusiv al dialogului si consultarii publice.

Va rog sa respingeti aceasta motiune de cenzura.

Va multumesc!"

