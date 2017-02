Premierul Grindeanu: Ședință de Guvern în regim de urgență pentru abrogarea acestei ordonanțe

Ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codurilor penale va fi abrogată duminică, într-o şedinţă de guvern în regim de urgență, a anunţat premierul Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria.

Premierul Grindeanu a declarat:

"Am auzit foarte multe opinii de la oameni simpli, de la vocea străzii. Vin azi, după toate aceste opinii exprimate, de foarte mulți, în aceste zile, să vă spun decizia mea, ca prim-ministru, în ceea ce înseamnă dezbaterea publică din aceste zile.

Nu vreau si nu doresc sa dezbinam Romania. Romania nu poate fi rupta in doua. Romania, cred eu, in acest moment, prin tot ceea se intampla, pe de-o parte, pe partea cealalta argumentele celorlalte celor care ne-au sustinut si ne-au votat, pare ruptă in doua, daca nu chiar in mai multe bucati. Este ultima mea dorinta de a se ajunge la asa ceva.

In acelasi timp, vreau sa va spun ca tot ceea ce inseamna deciziile pe care CCR le-a luat in timp si care nu au fost puse in practica, e normal, e chiar conform legii, ca in cel mai scurt timp sa isi gaseasca tranpunerea in cadrul legal. Orice decizie CCR este o decizie obligatorie pentru toată lumea, indiferent unde lucreaza, indiferent de ceea ce se ocupă, toata aceste lucruri sunt obligatorii pentru toti cetatenii Romaniei. Pe de alta parte, dincolo de mitinguri, si am urmarit cu atentie tot ce s-a intamplat in aceste zile in toata tara si am vazut pozitiile oamenilor, foarte multe dintre ele argumentate, altele, in schimb, nu transmiteau de fapt realitatea, ideea este ca de fapt s-a creat un clivaj in societate. Pe de alta parte, si sustinatorii nostri ne indeamna sa continuam in ceea ce inseamna acest demers.

Ca si prim-ministru va anunt ca am luat, dupa aceste zile, am luat cateva decizii:

Prima. Maine vom face in regim de urgenta o sedinta de Guvern pentru abrogarea acestei ordonante. Folosesc termenul abrogare pentru ca asa este, am vazut dezbateri inclusiv din acest punct de vedere, e termenul folosit de catre Administratia Prezidentiala atunci cand ne-a cerut sa abrogam aceasta ordonanta. Vom gasi calea legala, abrogare, prorogare, ca sa nu intre in vigoare aceasta ordonanta, ca sa fiu cat se poate de clar.

De asemenea, vreau sa va spun ca e nevoie de a avea totusi o concordanta intre ceea ce inseamna deciziile CCR si cadrul legal. O sa demarez rapid o consultare cu toate celelalte partide pornind de la deciziile CCR si de la forma pe care o avem, excluzand poate acel prag de 200 de mii de lei, foarte mult discutat, astfel incat, dupa un dialog, pe care sper sa il am, si folosesc acest prilej pentru a lansa aceasta invitatie la dialog, in cel mai scurt timp sa trimitem proiect de lege spre Parlament pentru punerea in concordanta a deciziilor CCR cu cadrul legal.

De asemenea, cred ca e important sa mai spunem un lucru. Si anume faptul ca toate argumentele pe care noi le-am avut in sustinerea acestei ordonanțe nu au fost foarte bine comunicate. Din acest motiv s-a creat foarte multa confuzie, s-au creat foarte multe distorsiuni care nu au legatura cu ceea ce pana la urma s-a adoptat si de aceea, Ministerul Justiției și Ministrul Justiției își vor asuma și își asumă consecințele.

Închei prin a va spune urmatorul lucru: ca doresc in continuare a pune in practica programul de guvernare pentru care noi am fost votati, mai avem pe primul trimestru 12 puncte pe care trebuie sa le adoptam prin sedintele viitoare de Guvern si prin masurile pe care le vom lua, astfel incat ceea ce au votat romanii, acel program de guvernare, sa se regaseasca in viata lor de zi cu zi.

Va multumesc! O seara buna!".