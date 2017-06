Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, vrea congres extraordinar la PSD

Mihai Chirica/Facebook

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că este necesară convocarea unui congres extraordinar al PSD şi a subliniat că partidul trebuie să aibă "o conducere democratică".



'În momentul de faţă, cea mai iresponsabilă persoană din PSD este Liviu Dragnea, care a reuşit să ducă România în jos şi toate ambasadele să fie împotriva PSD. S-a reuşit o schimbare a Guvernului fără a se spune unde acesta a greşit, trebuie un congres extraordinar al PSD şi o conducere democratică', a declarat Mihai Chirica.



În opinia primarului Iaşiului, social-democraţii au nevoie de o nouă conducere, întrucât prin deciziile adoptate în ultimele zile de Comitetul Executiv National (CExN) al PSD 's-a reuşit îndepărtarea României de valorile democratice'.



'Mi-am permis, în calitate de primar, membru PSD, fost membru în CExN, Biroul Politic Naţional şi preşedinte al organizaţiei judeţene şi organizaţiei municipale, să elaborez şi să transmit o scrisoare deschisă către CExN al PSD. Această scrisoare deschisă vine să atragă atenţia colegilor de partid, care susţin şi membri în CExN, că responsabilitatea votului nu are doar o răspundere personală ci are şi o răspundere publică şi naţională', a declarat primarul Mihai Chirica.



Practic, susţine acesta, prin voturile CExN din ultimele zile 's-a votat viitorul ţării'.



'CExN, ca şi for de conducere al PSD, prin membrii săi de acolo, trebuie să înţeleagă că de votul pe care îl exprimă în şedinţele la care sunt convocaţi depinde de viitorul tuturor românilor, copiilor lor, copiilor noştri şi viitorul acestei ţări', a declarat Chirica.



În acest context, Mihai Chirica a cerut un congres extraordinar pentru schimbarea conducerii PSD.

Sursa: www.agerpres.ro