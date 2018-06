PSD: Declaraţiile iresponsabile ale preşedintelui Iohannis subminează autoritatea CCR

PSD consideră că declaraţiile recente ale preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind soluţionarea conflictului dintre preşedinte şi ministrul Justiţiei subminează autoritatea CCR şi susţine că deciziile acestei instituţii se execută, nu se discută.



"PSD consideră că declaraţiile recente ale preşedintelui Klaus Iohannis referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind soluţionarea conflictului dintre preşedinte şi ministrul Justiţiei reprezintă un atac deosebit de grav la adresa ordinii constituţionale din România. Intenţia preşedintelui Iohannis de a pune în discuţie, într-o dezbatere publică, decizia Curţii Constituţionale, constituie un act de agresiune asupra acestei instituţii fundamentale pentru sistemul democratic din România. Deciziile Curţii Constituţionale sunt definitive şi general obligatorii - ele se execută, nu se discută! În logica preşedintelui Iohannis, orice decizie a unei instanţe de judecată din România ar fi pusă în discuţie, în loc să fie de îndată executată", precizează un comunicat al PSD transmis marţi AGERPRES.



PSD adaugă că CCR este singura instituţie abilitată să stabilească interpretarea corectă a Legii fundamentale şi "nimeni altcineva, nici preşedintele, nici altă autoritate a statului şi nici măcar societatea civilă nu are dreptul să se substituie autorităţii CCR pentru a da verdicte cu privire la respectarea Constituţiei României".



"Prin urmare, declaraţiile preşedintelui Iohannis echivalează cu un îndemn la nesupunere în faţa legilor şi instanţelor judecătoreşti din România. După modelul preşedintelui Iohannis, orice cetăţean poate întârzia după bunul plac punerea în aplicare a unei obligaţii legale, a unei amenzi sau a unei sentinţe, pe motiv că vrea să înţeleagă mai bine motivarea celor care au emis sancţiunea. Este inadmisibil ca preşedintele Iohannis să insinueze că decizia CCR ar pune sub semnul întrebării independenţa procurorilor. În motivarea CCR se precizează explicit: "Controlul Ministrului Justiţiei constă în verificarea eficienţei manageriale, a modului în care procurorii îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu (...). Controlul nu poate viza măsurile dispuse de procuror în cursul urmării penale şi soluţiile penale." Nimeni, nici Curtea Constituţională, nici majoritatea parlamentară, nici ministrul Justiţiei şi nimeni altcineva nu a pus nici măcar un moment în discuţie independenţa procurorilor în administrarea cauzelor. De altfel, chiar în noile legi ale justiţiei, adoptate cu votul majorităţii PSD+ALDE, este garantată în mod explicit independenţa procurorilor în instrumentarea cauzelor. Amendamentul introdus la Legea 303 privind statutul magistraţilor: Art. 3 alin. 1^1: "Procurorii sunt independenţi în dispunerea soluţiilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare"", a subliniat PSD.



Potrivit sursei citate, insinuarea preşedintelui că cineva ar dori să intervină în independenţa procurorilor este o acţiune deliberată de dezinformare a opiniei publice din România, "ceea ce este incalificabil în raport cu funcţia de preşedinte al republicii".



PSD mai consideră că "în acelaşi registru de dezinformare şi intoxicare a cetăţenilor români se încadrează şi afirmaţia preşedintelui Iohannis că PSD sau CCR ar urmări 'amputarea atribuţiilor sale'".



"Nu poţi amputa ceva ce nu există. Constituţia României nu conferă niciun rol preşedintelui României în revocarea procurorilor-şefi. Este deci o minciună că atribuţiile sale constituţionale ar fi fost restrânse printr-un demers al PSD sau prin deciziile CCR. Dimpotrivă, CCR îi recunoaşte preşedintelui rolul în verificarea legalităţii procedurii de revocare a unui procuror şef. În schimb, CCR înlătură refuzul preşedintelui, după bunul plac al unei cereri de revocare. Dacă un procuror şef a încălcat condiţiile legale privind funcţia sa, atunci acesta trebuie revocat, pentru că aşa prevede legea! Bunul plac al preşedintelui Iohannis nu poate fi mai presus de lege! De aceea nu poate refuza o cerere de revocare legală! Este deci amputat doar bunul plac al preşedintelui Iohannis, în niciun caz atribuţiile sale constituţionale", a argumentat PSD.



PSD condamnă "declaraţiile ironice ale preşedintelui Iohannis cu privire la Statul Paralel", care, în optica, sa ar fi doar "o poveste".



"Protocoalele secrete prin care justiţia a fost subordonată serviciilor secrete reprezintă o realitate, nu o poveste. Abuzurile procurorilor Lucian Onea şi Mircea Negulescu "Portocală" care acum sunt cercetate penal reprezintă o realitate, nu o poveste! Deciziile unor instanţe de judecată care au respins dosare DNA pe motivul falsificării probelor sau distorsionării unor interceptări nu sunt o poveste, ci o realitate foarte concretă. Achitările în marile dosare politice, făcute în funcţie de agenda politică a celor aleşi, reprezintă, de asemenea, o realitate şi nu o poveste. Miopia politică a domnului Iohannis cu privire la toate aceste abuzuri grave pune serios sub semnul întrebării autonomia sa decizională, mai ales în condiţiile în care DNA a confirmat începerea urmăririi penale într-un dosar care îl vizează în mod direct pe preşedintele României", a adăugat comunicatul PSD.



Nu în ultimul rând, PSD subliniază că, în alte recomandări adresate României, Comisia de la Veneţia a precizat clar că, deşi decidenţii politici au libertatea de a comenta critic deciziile CCR, aceştia au obligaţia să precizeze că le vor respecta, chiar dacă nu sunt de acord cu ele - o regulă fundamentală pentru ordinea constituţională a unui stat democratic, pe care Iohannis a călcat-o în picioare imediat după întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, întrebat cu privire la orizontul de timp în care va lua o decizie privind eventuala revocare din funcţia de procuror-şef al DNA a Laurei Codruţa Kovesi, că este nevoie să reacţioneze într-un timp rezonabil.



"Este nevoie să reacţionez într-un timp rezonabil, nu putem să stăm, de exemplu, până în decembrie. Dar nu cred că cineva serios aşteaptă de la mine să aplic mecanic o decizie într-o zi sau două. Repet, nu-mi doresc să ajungem într-un stat care se bazează pe o formă fără fond, ci doresc, dacă aceste teme acum au apărut, să avem o dezbatere, să avem o discuţie, să ne lămurim înainte să facem un pas", a spus Iohannis. AGERPRE