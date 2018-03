Scurt armistiţiu de Mărţişor în războiul sexelor

Ziua de 1 Martie dă în fiecare an ocazia politicienilor să adreseze femeilor, pe reţelele de socializare, obişnuitele dulcegării, doar o avanpremieră la cele adresate de 8 Martie, când sunt invocate duios soţiile şi mamele. Şi în restul anului mai sunt menţionate mamele opozanţilor, dar cu alte conotaţii, iar femeile-politician se pomenesc „răsfăţate” cu apelative mai puţin gingaşe.

Cu doar o săptămână în urmă, primarul din Vulcan, Gheorghe Ile, a fost pârât la CNCD de organizaţia locală a PNL după ce acesta ar fi gratulat-o pe o femeie din oraş care i-a cerut să se ocupe de repararea unei străzi cu expresiile „ţigancă neruşinată” şi „ţigancă împuţită”. Ultimul apelativ preluat de la fostul preşedinte Traian Băsescu, personaj politic care s-a ilustrat de-a lungul vremii atât prin diverse grosolănii adresate femeilor (episodul în care a trimis-o pe Lavinia Şandru pe „centura politicii” este relevant), cât şi prin elogii repetate aduse reprezentantelor sexului slab din politică. A avut aceeaşi atitudine ambivalentă faţă de femei ca şi un adversar consecvent al său, Victor Ponta care are în palmares utilizarea abia voalată a cuvântului „paraşută” vizavi de Elena Udrea în 2014, iar în 2016 spunea despre Alina Gorghiu: „Este în depresie postanatală. Trebuie să-i înţelegem isteria”. Acelaşi Ponta însă a apărut la tribuna unei reuniuni a Organizaţiei de Femei a PSD însoţit de mamă, soţie şi fiică, un omagiu adus femeilor din viaţa sa. Dacă cei doi împart ex-aequo „premierul pentru întreaga activitate” pentru insulte aduse femeilor, câştigătorii de anul acesta sunt senatorii Şerban Nicolae şi Tit-Liviu Brăiloiu. Primul pentru altercaţia verbală cu deputatul USR Cosette Chichirău. Chiar dacă are circumstanţă atenuantă faptul că era filmat insistent de Chichirău care a mai folosit la adresa sa şi cuvântul „penal”, reacţia social-democratului a fost nedemnă, numind-o pe colega de Parlament „proastă” şi făcând referire la o poză în care aceasta face sex anal. Însă nicio scuză nu are Brăiloiu. Când senatoarea USR Florina Presadă a împărţit în plenul Senatului volume din „Ferma animalelor” a lui George Orwell, Brăiloiu a refuzat-o cu un mârlănesc „Sugi p..a, prinţeso!”. Incidentul a avut loc în decembrie 2018, perioadă în care dezbaterile pe legile justiţiei au înceţoşat minţile, în cazurile în care există, a multor dintre parlamentari. Brăiloiu era deja într-un stadiu avansat de descompunere intelectuală, fiind filmat cu câteva zile înainte de incidentul cu cartea cum scotea limba la Presadă, gest urmat de nişte grohăituri. În aceeaşi lună, Brăiloiu şi-a mai trecut în palmares şi apelativul de „ciobani” la adresa unor jurnalişti care, pare-se, nu aveau manierele elegante ale neanderthalianului ajuns senator. O menţiune specială merită deputatul Nicolae Bacalbaşa care şi-a dat în petec într-o şedinţă de plen din mai 2017. „Dă cu labele, vezi că faci fractură, vezi domnişoară că faci fractură şi după aia nu mai poţi... să votezi”, s-a adresat Bacalbaşa unei colege din opoziţie, fără să o nominalizeze. Următoarea ţintă a fost Raluca Turcan. „Nu o să mă las speriat de ameninţările distilate ale doamnei Gurgan, Curcan... Îmi scapă, mă scuzaţi, sunt bătrân”, a spus Bacalbaşa. Bătrân, ce-i drept, dar degeaba... Tot atunci a ajuns în conflict cu deputatul de Vaslui Corneliu Bichineţ (PMP), din cauză că a spus că Vasluiul „oferă violuri şi discursuri bune în Parlament”. Cum spiritele mari se întâlnesc, replica lui Bichineţ a fost la acelaşi nivel. „Aţi trecut de multe ori, stimate domnule scriitor, prin judeţul Vaslui şi nu v-a stricat nimeni rozeta”, a spus Bichineţ, şi el cunoscut pentru rafinamentul stilistic al exprimărilor. Nici unul dintre cei trei parlamentari PSD nu a fost sancţionat pelinie de partid. Doar în cazul lui Bacalbaşa, Dragnea a avut câteva cuvinte vagi dezaprobatoare, amintindu-i acestuia că nu a ajuns în Parlament „pe persoană fizică”.

Cât timp Bacalbaşa mai poate sta în băncile Parlamentului (insul care striga atunci când o femeie vorbea de la tribună «eşti în călduri» şi doar de jenă nu redau aici alte invective) nicio şedinţă de Parlament nu mai poate să aiba loc!

Adriana Săftoiu, deputat PNL

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de către CNCD pentru că a comparat coafura premierului Dăncilă cu alura unui pavian cu mantie. Totuşi, comparaţia viza doar cu coafura, fără să fie un apelativ la adresa lui Dăncilă.

Senatorul PNL Leon Dănăilă a ajuns de două ori în atenţia CNCD, mai degrabă din cauză că nu a reuşit să-şi însuşească limbajul corectitudinii politice decât că ar fi spurcat la gură. Ultima dată i-au făcut necazuri declaraţiile privind homosexualitatea, care l-au uşurat de 2.000 de lei plătiţi ca amendă. Prima dată i s-a tras de la afirmaţia că „femeile nu sunt bune de chirurgi, n-au talent”. Nu au sărit în sus femeile chirurg, ci o avocată, Ioana Stăniloiu, iubita fostului deputat Remus Cernea. Cuplul este cunoscut pentru că sare în apărarea a tot felul de categorii, de la delfini la homosexuali, indiferent dacă au sau nu nevoie de ajutor. Cât despre existenţa sau nu a unei corespondenţe a vorbelor lui Dănăilă cu realitatea nu a mai îndrăznit nimeni să se pronunţe.