Soarta Guvernului Grindeanu II, în cifre

Răfuiala dintre facţiunile pesediste stă să explodeze cu două zile înainte de votul deci­siv pe moţiunea de cenzură împotriva premierului Sorin Grindeanu. Documentul prin care coaliţia PSD-ALDE urmăreşte să-şi dărâme propriul Guvern a fost citit, ieri, în plenul reunit al Parla­mentului, însă 11 deputaţi PSD nu au semnat moţiunea. Opoziţia a boicotat evenimen­tul - unic în istoria politicii româneşti - şi i-a lăsat singuri în sală pe social-democraţi şi aliaţii lor din ALDE.

Parlamentul României s-a transformat ieri în scena luptei pentru putere dintre cele două clanuri pesediste reprezentate de tabăra lui Liviu Dragnea şi grupul Victor Ponta - Sorin Grin­deanu. Coaliţia aflată la guver­nare a depus - pentru prima dată în istoria politică românească – o moţiune de cenzură la adresa propriului Cabinet, învestit cu surle şi trâmbiţe în urmă cu doar şase luni, pe 4 ianuarie 2017. Documentul a fost semnat de 222 de parlamentari PSD-ALDE, 11 deputaţi şi senatori social-demo­craţi şi trei de la ALDE alegând să nu gireze „rechizitoriul” la adresa premierului. Printre aceştia se numără deputaţii PSD Gorj Victor Ponta şi Alin Văcaru, însă despre ceilalţi Liviu Dragnea susţine că au lipsit motivat, unii dintre ei fiind „plecaţi din ţară”.

15 minute a durat rechizitoriul

Moţiunea de cenzură cu titlul „România nu poate fi confiscată. Apărăm democraţia şi votul românilor” a fost citită în plenul reunit de către liderul senatorilor PSD Mihai Fifor, una dintre variantele luate în calcul pentru funcţia de premier, dacă debar­carea lui Grindeanu va avea succes la votul de miercuri. Citirea moţiunii a durat aproxi­mativ un sfert de oră, iar la şedinţă au participat doar 216 parlamentari, de la PSD şi ALDE, premierul Sorin Grin­deanu nefiind prezent la şedinţă. Parlamentarii PNL, USR, PMP şi UDMR au boicotat răfuiala din PSD şi au ales să lase băncile goale în decorul luptei pentru putere dintre facţiunile pesediste. „Aceasta nu este o moțiune de cenzură împotriva unui Guvern PSD-ALDE. Este un act de responabilitate politică pe care trebuie să-l facă Parlamentul României”, se arată în textul moţiunii. Tabăra PSD-Dragnea mai susţine că „Guvernul Ponta- Grindeanu-Jianu nu reuşeşte altceva decât să demonstreze că există politicieni care şi-au pierdut iremediabil busola bunu­lui-simţ, onoarea şi demnitatea”, iar „demisia domnului Sorin Grindeanu din funcţia de prim-ministru era gestul firesc şi responsabil al oricărui politician demn şi matur politic”, pentru evitarea crizei. În textul moţiunii se mai precizează că „sub comanda unui deputat” (n.r. Victor Ponta), premierul Sorin Grindeanu şi ministrul Augustin Jianu exercită suveranitatea naţională „în numele unui grup ocult şi ilegitim”, iar moţiunea reprezintă „un act de responsa­bilitate politică împotriva unui pseudo-guvern care nu aparţine cetăţenilor, nu aparţine coaliţiei PSD-ALDE şi nu are sprijinul UDMR ori al minorităţilor naţi­onale”. Noul secretar general al Guvernului, fostul premier Victor Ponta, a mers ieri, înainte de citirea moţiunii, la şedinţa de grup a deputaţilor PSD şi le-a spus pesediştilor că „depunerea efec­tivă a moţiunii de cenzură repre­zintă declanşarea u n u i r ă z b o i atomic între PSD şi PSD”, din care, în orice vari­antă „va pierde PSD-ul şi va câştiga preşedintele Iohannis”.

„Dragnea a pierdut puterea”

Pentru ca moţiunea să treacă iar Cabinetul Ponta-Grindeanu să devină istorie, Liviu Dragnea are nevoie de 233 de voturi. PSD şi ALDE au în prezent 244 de parlamentari în condiţiile în care deputaţii Daniel Constantin, Mircea Banias, Eugen Durbacă, Damian Florea şi Sorin Câmpeanu, plus senatorul Scarlat Iriza au defectat din partidul lui Tăriceanu şi vor vota pentru susţi­nerea lui Grin­deanu. De altfel, Daniel Cons-tantin şi Sorin Câmpeanu au negociat ieri la prânz cu premi­erul la Palatul Victoria. În plus, Victor Ponta a dat asigurări că „mai mult de 14” parlamentari PSD nu vor vota moţiunea de cenzură, caz în care „Liviu Dragnea a pierdut pu-terea”. Aceeaşi informaţie a fost susţinută şi de către fostul vice­premier Daniel Constantin: „Pot să vă spun că am certitudinea că nu va trece această moţiune de cenzură. În momentul de faţă sunt mult mai mulţi decât cei 13 sau 14 de care este necesar, care nu votează moţiunea”. Sâmbătă dimineaţa, europarlamentarul PSD Cătălin Ivan a scris pe Facebook că „în acest moment sunt 15 deputaţi şi senatori PSD din Moldova şi nu numai, cu care am vorbit doar eu, care nu vor vota moţiunea”. De asemenea, pentru susţinerea lui Grindeanu ar urma să voteze cinci parlamentari ai PSD Timiş şi opt ai PSD Iaşi, Liviu Dragnea dezminţind însă trădarea pese­diştilor ieşeni. Rămâne de văzut cum vor mai vota foştii miniştri din Guvernul Ponta, parlamen­tarii PSD Eugen Teodorovici, Nicolae Bănicioiu, Rovana Plumb, Robert Cazanciuc şi Titus Corlăţean.

Maghiarii pot înclina decisiv balanța

Cel mai probabil, PNL, USR şi PMP vor lăsa băncile goale şi la şedinţa de miercuri, atât noul preşedinte PNL Ludovic Orban, cât şi liderul interimar al USR, Levente Elek, susţinând varianta alege­rilor anticipate. Deocamdată nu este clar cum se va poziţiona UDMR, maghiarii fiind cheia rezolvării crizei cu cei 30 de parla­mentari de care dispun. „Nu se pune problema să îl susţinem pe domnul Dragnea sau pe domnul Grindeanu. Nu vrem să decidem în privinţa conflictelor de partid şi nu vrem să intervenim sau să arbitrăm”, a explicat preşedintele UDMR Kelemen Hunor. Acesta a anunţat că maghiarii vor negocia până în ziua votului atât cu tabă­ra lui Dragnea, cât şi cu gruparea Ponta-Grindeanu, iar el, perso­nal, nu are ambiţii legate de un post de vicepremier. „Nu am discutat şi nu discutăm despre portofolii”, a asigurat Hunor, în contextul în care au apărut informaţii că PSD i-a propus cooptarea la guvernare, trei ministere şi un post de vicepremier dacă parla­mentarii UDMR vor pune umărul la debarcarea lui Grindeanu.