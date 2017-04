Tăriceanu aleargă singur la Congresul ALDE

A mai rămas o singură zi până la Congresul ALDE, însă aspectele care ţin de alegerea noii conduceri a partidului sunt încă neclare. Deocamdată, Călin Popescu Tăriceanu este singurul care și-a anunțat oficial candidatura la şefia partidului, înscăunarea sa fiind doar o formalitate după mazilirea lui Daniel Constantin. Pe de altă parte, facţiunea fostului vicepremier așteaptă să fie salvată de Curtea de Apel București care s-ar putea pronunţa astăzi în legătură cu cererea de suspendare a Congresului.

Actual copreşedinte ALDE, Daniel Constantin susține că decizia taberei Tări­ceanu de a organiza Congresul în perioada 21-22 aprilie este una nestatutară. Alături de oamenii săi fideli, Constantin a solicitat în instanță amânarea Congresului, însă Tribunalul București i-a respins contestația. Fostul vicepremier a făcut apel, iar termenul de solu­ționare este stabilit pentru astăzi, cu doar o zi înainte de data stabilită pentru Congres. În aceste condiții, facţiunea pro-Constantin speră că judecă­torii de la Curtea de Apel București vor tranșa pe ultima sută de metri războiul din ALDE, ceea ce l-ar obliga pe Tăriceanu să amâne data Congresului. „Știți că am depus o contestație și așteptăm să vedem ce se întâmplă cu contestația respectivă, e termen pe fond pe 20 aprilie. Am considerat de la bun început că modul în care s-a făcut convocarea nu este tocmai statutar și asta e și motivul pentru care am contestat. Acum, normal e să așteptăm să vedem ce spune instanța. Îmi pare rău că am ajuns în situația asta, dar asta e”, a explicat deputatul Mircea Banias pentru Jurnalul Naţional. În plus, el a precizat că habar nu are cine s-a mai înscris în cursa pentru şefia partidului, însă ar lua în considerare o eventuală candidatură dacă data Congresului va fi schimbată în instanţă. „Eu îmi doresc să rămân în ALDE și, evident, dacă convo­carea va fi făcută în mod statutar iau în considerare o eventuală candidatură pentru o funcție de vicepreședinte”, a precizat deputatul. Deocamdată, singurul candidat la tronul ALDE este C.P. Tăriceanu

Fuziune încheiată cu un divorț

Deși Congresul ALDE ar fi trebuit să definitiveze fuziunea dintre fostul Partidul Conservator și Partidul Liberal Reformator înfiinţat de Călin Popescu Tăriceanu alături de dezertorii din PNL, războiul din interi­orul ALDE a dus la implozia formaţiunii de guvernare. În vara lui 2015, momentul apari­ţiei ALDE pe scena politică, C.P. Tăriceanu susţinea că noul partid va deveni în scurt timp cea de-a treia forţă politică a ţării, „o alternativă la monopolul politic realizat prin PSD și noul PNL”. Anul trecut, în campania pentru alegerile parlamentare, cuplul Tăriceanu-Constantin promitea că va crea o jumătate de milion de noi locuri de muncă şi va transforma România în cea de-a şaptea putere economică a Europei.

Vom vedea. Nu s-a încheiat termenul de depunere a candidaturilor. Întotdeauna eu cred că este utilă concurența, competiția mai bine zis, în politică. Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului

Liberalii pierd 10% din banii cheltuiți în campanie

Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anunţat ieri că liberalii vor recupera mai puţin cu aproximativ 10% din suma solicitată pentru decontare de la Autoritatea Electorală Perma­nentă, bani cheltuiţi în campania electorală. „Există o informare (din partea AEP - n.r.), nu este încă transmisă oficial, dar PNL va recupera o sumă foarte mare din cea solicitată pentru decon­tare. Nu există în momentul de faţă o detaliere a motivelor pentru care o parte din bani nu sunt restituiţi. În momentul în care se va face această detaliere, fie pe partid, fie pe organizaţii, o vom face publică. Am înţeles că undeva în jur de 10% nu se vor deconta", a precizat Turcan. Problemele liberalilor cu banii cheltuiţi în campania electorală din 2016 provin din parteneria-tul cu firma lui Felix Tătaru. Probleme cu decontarea banilor are şi USR. Partidul lui Nicuşor Dan nu va putea deconta o treime din suma cheltuită în campania electorală, însă vrea să conteste în instanţă raportul AEP. În schimb, PSD a decontat în totalitate sumele utilizate. Din 13,8 milioane de lei, social-democraţii au rămas cu doar 74 de mii de lei nerambursaţi.