Teodor Meleşcanu despre viitorul premier: Trebuie să fie un om competent, care să se bucure de sprijinul coaliţiei majoritare

Karina Knapek/Intact Images

Senatorul ALDE Teodor Meleşcanu a declarat miercuri că viitorul premier trebuie să fie un om competent, care să se bucure de sprijinul coaliţiei majoritare din Parlament.



"Probabil că o să discute şi o să vină cu o propunere (n.r. - PSD). După ce vor avea propunerile se vor face consultările în cadrul alianţei. Un om competent şi care să se bucure de sprijinul coaliţiei majoritare din Parlament", a afirmat Meleşcanu, la Parlament.



Întrebat dacă va face parte din viitorul Guvern, el a răspuns: "A fost o declaraţie a preşedintelui Călin Popescu-Tăriceanu, pentru că în urma evaluării activităţii miniştrilor de la ALDE nu au fost consideraţi ca miniştri care nu au îndeplinit exemplar activităţile. Aşa că dânsul a spus că, după părerea lui, trebuie să rămână aceiaşi (n.r. - miniştri). (...) Este foarte greu să mă puneţi pe mine să vă spun ce o să facă preşedintele. Probabil va numi pe cineva reprezentat de o majoritate în Parlament".



Teodor Meleşcanu a spus că moţiunea de cenzură poate fi o "bilă neagră", însă nu are ce să îşi reproşeze în carieră.



"Evident că este o bilă neagră, în carieră nu că nu am ce să îmi reproşez, dimpotrivă, cred că lucrurile au mers foarte bine în materie de relaţie externă", a mai afirmat Meleşcanu.



În opinia sa, un Guvern fără sprijin politic nu are cum să îşi desfăşoare activitatea.



"În primul rând, nu putea să dureze această situaţie. Nu poţi să fii un guvern care nu are sprijin politic", a arătat senatorul ALDE. AGERPRES