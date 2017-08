Tudose, către românii plecaţi din ţară: am convingerea că aveţi de ce să vă întoarceţi să lucraţi acasă

Premierul Mihai Tudose afirmă, într-o postare pe Facebook răspuns la întrebările adresate de o familie de români plecaţi la muncă în afara ţării, că experienţa şi cunoştinţele lor acumulate în străinătate de astfel de români sunt bine primite în domeniile de activitate din România, el adăugând că are convingerea că aceştia au de ce să se întoarcă acasă.



"Am convingerea că românii aflaţi la muncă peste graniţe au de ce să se întoarcă acasă, iar experienţa şi cunoştinţele acumulate în străinătate sunt bine primite în domeniile dumneavoastră. Vă aşteptăm cu drag înapoi acasă şi avem încredere că împreună putem contribui la o Românie mai bună!", afirmă şeful Guvernului, în concluzia postării sale.



El prezintă în comentariul postat pe pagina de socializare întrebările primite de la familia de români. "Doamna Maria Palliu are o întrebare foarte bună şi cred că interesează pe mulţi români care au ales sau au fost nevoiţi să muncească în străinătate. Mă întreabă 'Dacă eu şi sotul meu dorim să ne întoarcem în ţară, putem găsi loc de muncă bine plătit? În Bucureşti? Eu în domeniul sănătăţii şi soţul meu ca jurist? Unde lucrăm câştigăm bine, dar sufletul ne este tot acasă, tot cu ţara noastră în suflet trăim pe aici. Îmi doresc să ştiu dacă chiar se fac paşi spre a se oferi locuri de muncă bine plătite ca să ne putem întoarce? Mulţumesc pentru răspunsul dvs. Presupun că îl voi şi primi. Maria şi Ion Palliu...'.



Premierul le explică celor doi români că în sănătate este nevoie de oameni bine pregătiţi, iar creşterea remuneraţiei cadrelor medicale va continua, iar în domeniul juridic "sunt oportunităţi numeroase atât în mediul public, cât şi în cel privat"



"Ştiu că este greu în străinătate şi nu de bine aţi plecat din ţară, dar mă bucur că sufletul şi gândul vă este tot în România. Tot timpul avem nevoie de oameni bine pregătiţi în toate domeniile, dar mai ales în domeniul sănătăţii, unde am demarat o amplă campanie pentru a remedia problemele sistemice, inclusiv în ceea ce priveşte remuneraţia cadrelor (de la începutul anului, salariile au crescut cu 15% şi vrem să continuăm să le creştem - Legea salarizării unitare prevede creşteri salariale semnificative)", argumentează premierul.



El prezintă şi o serie de investiţii importante pregătite de mari firme internaţionale, pentru care este nevoie de oameni bine pregătiţi, cu plată pe măsură, peste media europeană.



"Ne dorim şi facem zilnic eforturi pentru a avea o Românie atractivă pentru investitori. O mare firmă americană a început demersurile pentru afaceri aici. Este pentru prima dată în istoria acestei firme când mută spaţii de producţie de la societatea-mamă din SUA în altă ţară şi au ales România. Vor să facă investiţii colosale în ţara noastră (discutăm despre investiţii de aproape 10 miliarde de euro în următorii ani), să înfiinţăm o societate mixtă şi un transfer tehnologic de anvergură. Mai mult, acum două săptămâni, o firmă recunoscută la nivel mondial a demarat o investiţie de jumătate de miliard de euro în România. Vorbim de locuri de muncă plătite mai bine decât media europeană", spune premierul Mihai Tudose.



Totodată, el concluzionează că lucrurile în ţară ''merg într-o direcţie bună''. "România pe care vrem să le-o oferim familiilor şi copiilor noştri este una într-o continuă dezvoltare economică şi socială, iar lucrurile merg într-o direcţie bună (rata şomajului este la un minim istoric, puterea de cumpărare a câştigului salarial mediu creşte, exporturile sunt la maxime istorice)", mai spus şeful Guvernului în postarea respectivă. AGERPRES