Tudose despre reforma fiscală: Preşedintele are o părere, noi alta

Preşedintele Iohannis are părerea sa despre reforma fiscală, iar Guvernul alta, aceasta fiind cea bună după cum consideră atât sindicatele cât şi patronatele, a declarat joi seara premierul Mihai Tudose.



El a afirmat că nu a mai discutat în ultima perioadă cu şeful statului.



Întrebat dacă nu se impune o discuţie cu Klaus Iohannis având în vedere criticile pe marginea măsurilor fiscale dar şi pe MCV, prim-ministrul a răspuns: "Nu-mi amintesc să fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusă Guvernului? Este o relaţie instituţională, deocamdată nu am avut un motiv să o activăm. Domnia sa are părerea sa despre ceea ce înseamnă reforma fiscală, noi avem părerea noastră. Se pare că a noastră este cea bună, fiind confirmată pe rând de sindicate şi de patronate", a precizat premierul la Băile Herculane, unde va participa la reuniunea Comitetului Executiv Naţional al PSD.



Potrivit acestuia, în afară de Bogdan Hossu, nu ar mai ameninţa nimeni cu protestele, prim-ministrul menţionând că sindicatele din educaţie au fost prezente în sală în urmă cu două zile la congresul confederaţiei sindicale, existând un acord. "Domniile lor au spus că îşi manifestă în continuare disponiblitatea de a se manifesta sindical, dar nu cei din sistemul de educaţie - vorbesc de CNSLR Frăţia - partea de privat, de angajaţi în sistemul privat, în relaţia cu angajatorul dacă angajatorul nu va respecta ceea ce se poate respecta din acest pachet fiscal", a completat premierul.



Prim-ministrul a susţinut că mediul economic este atractiv pentru investitorii străini. "Da, este atractiv pentru investitorii străini, dat fiind faptul că sunt în fiecare săptămână investiţii străine în România", a subliniat Mihai Tudose.



"Când toate companiile anunţă că salariile nu vor fi micşorate, ba dimpotrivă, unele vor creşte, nu putem ieşi totuşi din manipularea asta? Că o să vină 1 ianuarie, 1 februarie, o să vină fluturaşii, o să vină salariile, atunci ce o să mai spună alţii?", a adăugat la rândul său preşedintele PSD, Liviu Dragnea. www.agerpres.ro