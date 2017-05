Udrea, Ioana Băsescu şi Andronic, trimişi în judecată

NONA JALBA / AGERPRES FOTO

Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu și Dan Andronic, în dosarul privind finanța­rea campaniei lui Traian Băsescu pentru alegerile prezi­dențiale din 2009. Potrivit DNA, o parte din banii folosiţi de Băsescu în campania electorală au provenit din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală, iar Udrea coor­dona întreaga operaţiune.

Condamnată în primă instanţă la şase ani de închi­soare cu executare, în dosarul Gala Bute, Elena Udrea va fi judecată şi pentru două fapte de instigare la luare de mită şi cinci fapte de spălare de bani în dosarul privind campania lui Traian Băsescu din 2009. Implicată direct în campania electorală, Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, va fi judecată sub control judiciar, fiind acuzată că l-a deter­minat pe Gheorghe Nastasia (secretar general al ministe­rului) să ceară şi să primească suma de 918.864 de lei de la reprezentantul unei societăţi comerciale, în schimbul asigu­rării plăţii unor contracte pe care firma respectivă le avea în derulare. De asemenea, Udrea l-ar fi determinat şi pe Victor Tarhon, fost preşedinte al CJ Tulcea, să ceară şi să primească de la reprezentantul unei alte societăţi comerciale suma de 691.029 de lei, pentru a asigura buna derulare a unor contracte şi efectuarea la timp a plăţilor. Atât Nastasia, cât şi Tarhon au fost trimişi în judecată sub acuzaţia de luare de mi tă. „Există această lege (Legea privind finanțarea parti­delor – n.r.) pe care procurorii o ignoră care spune clar că finanțarea în campanie de către persoane private sau firme care au un interes economic este contravenție. Dar dacă nu este așa și vrem neapărat să inculpăm politicieni, ia-i, frate, pe toți, că nu numai Udrea a participat la campanii electo­rale”, a reacţionat Udrea la un post de televiziune.

Elena era capul răutăților

În schimb, potrivit rechizi­toriului DNA, „legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta c o n d u c e a un s t a f f de c a m p a n i e i n f o r m a l a l unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de s e r v i c i i d e campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare”. Petru recupe­rarea prejudiciului, DNA a pus sechestru pe un teren al Elenei Udrea în suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi, din Bucureşti, în valoare de 2,6 milioane de lei şi pe un aparta­ment din Constanţa al Ioanei Băsescu, în valoare de 50.000 de euro. În acelaşi dosar va fi judecată şi Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu, acuzată de instigare la delapidare şi două fapte de instigare la spălarea banilor. DNA a mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a „consultan­tului politic” Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului şi a omului de afaceri Silviu Ioan Wagner, director general al unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare.