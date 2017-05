160 de pensionari au absolvit Universitatea Vârstei a Treia, proiect derulat în premieră naţională la Galaţi

Un număr de 160 de pensionari au participat marţi la cursul festiv de absolvire a Universităţii Vârstei a Treia, proiect derulat în premieră naţională la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi destinat persoanelor ce au peste 55 de ani, care doresc să studieze materii pe care nu au avut timp să le înveţe în tinereţe. Pensionarii, cu vârste între 55 şi 87 ani, şi-au îmbrăcat robele de absolvenţi, au venit la cursul festiv, au cântat Gaudeamus Igitur şi au socializat.



Prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Violeta Puşcaşu, coordonatorul proiectului, a declarat că a rămas impresionată de felul în care seniorii au participat la cursuri. Aceştia au putut studia trei discipline din zece, de la istoria artei, la nutriţie sau medicină. Studenţii-seniori şi-au putut alege modulele care îi interesează cel mai mult, având în vedere că atelierele de predare au fost structurate în funcţie de preocupările vârstei a treia.



'De pildă, dacă s-a ales specializarea drept, li s-au predat noţiuni despre testamente, dezbatere succesorală, activitate consulară, pentru că mulţi vârstnici au rude în străinătate ... la fel, la alimentaţie publică li s-au predat noţiuni despre nutriţie, s-au organizat şi degustări de vin ... la medicină li s-au predat noţiuni prin care să înveţe să îşi citească singuri analizele biochimice, să înveţe cum să îmbătrânim sănătos', a spus Puşcaşu, citează Agerpres.



Potrivit decanului Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Florin Tudor, programul, o iniţiativă după un model francez, urmăreşte implicarea seniorilor în diverse activităţi colective, astfel încât aceştia să nu se mai simtă părăsiţi şi marginalizaţi din cauza vârstei. Seniorii gălăţeni au putut să aleagă discipline de interes dintr-o listă de module opţionale: Drept, Medicină, Cultură şi Civilizaţie, Istoria Artei, Teologie, Kinetoterapie, Geopolitică şi Relaţii Internaţionale, Nutriţie şi Ştiinţa Alimentaţiei, Ştiinţă şi Inginerie, Turism.



Unii dintre studenţii veterani au venit în cuplu să studieze, alţii au fost trimişi de copii sau au venit singuri şi susţin că au făcut asta pentru că vor să îşi ţină mintea limpede şi să fie ancoraţi la informaţii. "Sunt fost profesor de matematică, acum pensionar. Am 69 de ani. Mi s-a părut foarte interesantă această idee cu universitatea pentru vârsta a treia. Mereu mi-a plăcut la şcoală. Am venit aici, deoarece în primul rând vreau să mă perfecţionez în domeniul informaticii. Sunt anumite lucruri pe care nu le ştiu, stau în faţa calculatorului şi asta e, trebuie să învăţ. După aceea am vrut să studiez şi modulul de turism. Am călătorit mult de când am ieşit la pensie, iar acum vreau să ştiu mai multe şi asta să mă ajute în viitor", a spus Virgil Stoian, un pensionar în vârstă de 70 de ani.