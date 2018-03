Analize gratuite pentru hepatită, din aprilie

jarun011/Getty Images/iStockphoto Blood sample for hepatitis C virus testing Blood sample for hepatitis C virus testing

Începând de luna viitoare, odată cu intrarea în vigoare a noului Contract Cadru, orice asigurat în sistemul public de Sănătate va putea face gratis analizele pentru depistarea hepatitei B şi C, prin medicul de familie. Tot de la 1 aprilie, pacienţii care au fost diagnosticaţi déjà cu hepatită B, C sau D vor putea face gratuit viremia şi investigaţiile imagistice, prin internare de zi. Practic, pacienţii nu vor mai fi nevoiţi să achite circa 1.000 de lei pentru aceste analize care se fac la interval de câteva luni pentru monitorizarea bolii. „În Contractul Cadru, pentru prima dată există Anexa 22 pentru diagnosticul precoce al pacienţilor cu hepatită virală B, C şi D. Pentru prima dată reuşim să plătim prin pachetul de servicii, în serviciul de internare spitalizarea de zi, pentru pacienţii cu hepatita B, C şi D, precum şi restul investigaţiilor imagistice”, a precizat, zilele tercute, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

În prezent, specialiştii estimează că în România ar fi peste 1.400.000 de persoane cu hepatită B şi C. Totodată, din cei peste 650.000 de români infectaţi cu VHC, medicii spun că circa 550.000 de persoane ar avea boală activă, progresivă. Vârful epidemiei de hepatită C în România va fi atins în jurul anului 2020,estimează medicii.

România are cea mai ridicată rată a prevalenţei infecţiei cu virus hepatic C (VHC) din Uniunea Europeană ( 3,3%), în contextul existenţei unui nivel scăzut de informare şi conştientizare în rândul populaţiei.