Casa de Sănătate a făcut reguli de băgat în boală

Românii asiguraţi în sistemul public de sănătate nu pot beneficia de medicamentele compensate la care au dreptul prin lege, dacă specialistul care-i consultă şi le prescrie tratamentul nu are contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Practic, prin reglementările şi protocoale tot mai restrictive, medicilor de familie li s-a impus să ignore actele medicale emise de specialiştii care nu au aceste contracte. Astfel că, pentru a putea beneficia de drepturile pe care le are în calitate de asigurat, înainte de a merge la consultaţie, bolnavul ar trebui să verifice relaţiile contractuale ale medicului specialist cu Casa.

CNAS a fost înfiinţată cu un deceniu în urmă, obiectivul său principal fiind acela de a crea un sistem de asigurări de sănătate eficient şi modern care să servească interesului public şi care să contribuie la îmbunătăţirea sănătăţii asiguraţilor, printr-o eficientă gestionare a contribuţiilor acestora la Sănătate. Practic, însă, de la an la an, funcţionarii CNAS pare că s-au specializat în inventarea unor noi protocoale şi proceduri care să îngreuneze sau chiar să împiedice decontarea acestor servicii medicale din pachetul de bază, iar situaţia pe care ne-a relatat-o o pacientă de 36 de ani, din Capitală, este relevantă.

“Am un adenom hipofizar, o tumoră benignă care, în lipsa tratamentului adecvat, se măreşte şi poate avea consecinţe grave, precum orbire, paralizii, deoarece glanda hipofizară este situată la baza creierului. Diagnosticul a fost pus de un medic endocrinolog din generaţia tânără - după ce am umblat pe la mai mulţi specialişti renumiţi care, deşi mă simţeam rău, îmi spuneau că nu prea au ce să-mi facă – medic care m-a tratat timp de cinci ani. Deşi am fost asigurată la Sănătate, iar endocrinologul lucra doar în privat, am preferat să-mi plătesc consultaţiile la acest medic deoarece m-am simţit mult mai bine. La un moment dat, medicul de familie mi-a spus că nu mai poate să-mi dea reţetă pentru medicamentele pe care le luam de 5 ani pentru această tumoră - care deşi erau scumpe, se compensau - pe motiv că nu-i permite Casa să ia în calcul scrisoarea medicală, pentru că medicul meu endocrinolog nu mai are contract cu CASMB. Am spus: «bine, dar e vorba de medicamentul meu, iar eu sunt asigurată!». Mi-a răspuns: «Astea-s noile reguli de la CNAS». M-a trimis la un alt endocrinolog, cu contract, dar acesta a considerat că am nevoie de alte investigaţii, m-a trimis la RMN, iar acolo m-au programat peste 7 luni. Între timp am rămas şi fără tratament, şi fără loc de muncă, şi am renunţat. După un an, am început să mă simt din nou foarte rău. RMN-ul pe care l-am făcut recent, pe banii mei, arată că, în lipsa tratamentului, tumora a crescut şi apasă pe unele zone ale creierului, şi trebuie să mă operez”, ne-a povestit pacienta din Capitală, care nu a dorit să-şi devoaleze numele.

Atât medicii specialişti, cât şi medicii de familie sunt profund nemulţumiţi de birocraţia impusă de CNAS. Aceştia spun că este dreptul pacientului sa beneficieze de bilete de trimitere, concediu, analize etc. şi, dacă alege să meargă la un doctor care nu are contract cu CAS, acesta va plăti consultația, însă restul recomandărilor trebuie să-i fie decontate asiguratului.

“Nu suntem lăsaţi să profesăm cum trebuie, avem foarte multe restricţii, pornind de la prescrierea de medicamente, unde am devenit mai nou secretari, în loc să existe protocoalele terapeutice cum sunt în toată lumea. Avem indicaţii la prescriere, putem scrie numai dacă a recomandat un medic sau altul”, a spus vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie (AMF) Satu Mare, Vasile Blaga, unul dintre miile de medici de familie care au ieşit, zilele trecute, în stradă.

“Eu am contact cu CAS într-o locație, dar în alta nu. Trebuie să pun pacientul pe drum de la un cabinet la altul ca să primească medicaţie? În final, suntem medici cu drept de liberă practică în aceasta țară, ce scriem ne asumăm cu parafa, iar dacă pacientul a avut încredere în noi, acest lucru nu trebuie ignorat”, spune dr. Vlad Gorgan, cardiolog din Brașov.

“Boala mi s-a agravat din cauză că cei de la Casa de Asigurări de Sănătate mi-au condiţionat dreptul de a primi medicamente compensate şi de a face investigaţii medicale decontate, deşi am plătit contribuţii la sănătate. Ce ar fi trebui să fac? Să verific eu contractul medicului? “ pacientă de 36 de ani, din Capitală.

Medicii de familie spun că se simt hăituiţi de schimbările frecvente, absurde şi tot mai restrictive ale protocoalelor impuse de CNAS. Reprezentanţii acestora au explicat că procedurile birocratice care le-au fost impuse afectează protocoalele medicale şi îi determină pe foarte mulţi pacienţi să renunţe pur şi simplu la tratamente, iar pe alţii, cei care îşi permit, să aleagă mediul privat pentru a se trata.

Obligaţiile contractuale birocratice şi lipsa finanţării i-au determinat pe medicii de familie din toată ţara să protesteze, miercuri, în Piaţa Victoriei din Capitală.