După zilele libere de 1 mai, românii vor mai avea 5 zile libere. Când va avea fi următoarea minivacanță

Dan Marinescu/Intact Images

Vacanta de 1 mai abia s-a incheiat dar pe romani îi așteaptă o nouă minivacanta, la inceputul lunii viitoare.



Chiar daca elevii s-au aflat in vacanta mai bine de doua saptamani, din 15 aprilie si pana in 2 mai, aceasta nu a fost ultima inainte de cea de vara, pentru ca la inceputul lunii iunie se vor bucura, impreuna cu cei care lucreaza la buget, de cateva zile libere.



Mai precis, zilele de 1 iunie (joi), zi libera legala, si 5 iunie (luni), declarata zi libera pentru ca este a doua zi de Rusalii, ar putea fi unite cu cea de vineri, 2 iunie, situatie in care vor fi 5 zile consecutive (joi-luni) de care romanii se pot bucura.



Codul Muncii prevede ca, prin hotarare a Guvernului, se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie.



De asemenea, salariatii care sunt nevoiti sa lucreze in zilele declarate sarbatori legale trebuie sa beneficieze de timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, ei trebuie sa primeasca, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, un spor la salariul de baza, ce nu poate fi mai mic de suta la suta din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.