Elevi din Capitală, ași la tehnologie, dar pentru prima dată într-o pădure

Zeci de copii din Capitală au văzut pentru prima dată în viață cum se trăiește în natură la o tabără de cercetași unde profesori le-au fost salvamontiștii argeșeni. Deși copiii aveau vârste între 7 și 11 ani, le-au mărturisit salvatorilor că nu au fost niciodată cu părinții la iarbă varde, iar în pădure sau pe munte nici atât. În schimb, mulți dintre eu au fost extrem de pricepuți în ale tehnologiei și știau programele de funcționare ale unei drone.

Timp de trei zile, 40 de copii din București au stat la Nucșoara, în Argeș, în mijlocul naturii. Elevii, născuți și crescuți în Capitală, au văzut pentru prima dată cum e să dormi într-un cort sau cum se face focul. Pare suprinzător, dar mai multe fete și mai mulți băieți l-au povestit salvamontiștilor că distracțiile lor sunt cu totul altele și niciodată nu au inclus distracția într-o pădure. Poate doar una virtuală din jocurile de pe play-station. „Când am auzit că nu au fost niciodată în natură, am zis să îi învățăm de toate. De exemplu, ce fructe să mănânce. Le-am arătat fragii, afinele, i-am învățat cum să le deosebească pe cele bune de consumat de cele otrăvitoare și unde să le caute. Apoi le-am arătat cum se face focul. La fel, lucru văzut pentru prima dată. După ce i-am introdus puțin în atmosferă, am făcut și un curs de prim-ajutor. Pe rând le-am arătat cum se ajută un om rănit pe munte, cum este coborât cu o targă și ce pot face pentru el. Bineînțeles, cel mai căutat loc a fost cel al presupusei victime, adică cel de pe targă. La final, în a treia zi, am făcut un traseu montan. Am urcat cu ei pe un vârf mic, Vârful Strungea din Nucșoara, cu o altitudine de 925 metri. Au fost încântați și foarte curajoși toți, băieți sau fete”, ne-a povestit Valentin Retevoi, șeful Serviciului de Salvamont Nucșoara.

Salvatorii cred că după câte au învățat, copiii vor avea o singură problem, aceea de a-și convinge părinții să meargă cu ei în natură.

„Pe lângă toate, le-am făcut o demonstrație cu drona pe care o folosim în misiunile de salvare și am fost surprins să văd că mulți știau programe de funcționare. Eu sunt de acord cu tehnologia, dar până la o limită, atât cât poate să ajute. Copiii sunt foarte inteligenți și acumulează imediat, dar ar trebui și duși în natură. Este sănătos”

Ion Sănduloiu, șeful Serviciului de Salvamont Argeș.