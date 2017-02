GALERIE FOTO - A șasea zi de proteste din Piața Victoriei

Manifestaţia de la Piaţa Victoriei din Capitală s-a încheiat după miezul nopţii, fiind cea de-a şasea zi când oamenii s-au adunat să protesteze în faţa Guvernului.



Câţiva oameni au venit în Piaţa Victoriei încă de dimineaţă, unii au făcut jogging, alţii au pedalat la biciclete statice. Au fost şi câteva zeci de studenţi din Cluj, care au plecat să se cazeze în cămine apoi au revenit la protest. Tinerii au scandat "O dorinţă sinceră, România liberă!", "Uniţi salvăm toată România!", "Nu plecăm până nu vedem!", "Cine nu sare, nu vrea schimbare", "Nu vrem să fim o naţie de sclavi", "Demisia!", "România, trezeşte-te!", "Bucureşti nu uita, Clujul e de partea ta!".



După orele 13, în piaţă erau câteva sute de persoane, inclusiv părinţi cu copii. Cei mici s-au jucat, au desenat pe asfalt cu creta şi s-au plimbat cu bicicletele. Ca şi în zilele trecute, manifestanţii au împărţit ceai, sticle de apă, suc, dar şi ciocolată, banane, bomboane şi covrigi.

Manifestanţii au cerut demisia Executivului, dar şi alegeri anticipate. Pe pancartele lor au scris: "Până şi scepticii cred că se poate", "Dragnea, ia-ţi bocceluţa în spate!", "Nu vrem hoţi în ţară!", "The more laws, the less justice - Cicero", "Alte măşti, aceeaşi piesă", "Când ne număraţi, adunaţi + 64!!! #Colectiv", "Nu mai vreau să plec. Plecaţi voi!", "Pe noi ne manipulează conştiinţa", "Jos Guvernul hoţilor şi corupţilor. Zero încredere", "Copiii Revoluţiei sunt aici", "Copiii voştri vor fi liberi!", "Anulare OUG".



Potrivit Agerpres, spre seară, oamenii au început să vină în număr foarte mare la manifestaţie, astfel că la ora 21,00 erau peste 120.000, conform unor surse oficiale. Chiar la acea oră, manifestanţii au aprins la unison ecranele telefoanelor mobile, brichete şi lanterne. Toată ziua, oamenii au făcut zgomot cu tobe, vuvuzele, fluiere, au scandat împotriva Guvernului, au fluturat drapelul României şi al UE, au agitat pancarte cu mesaje antiguvernamentale şi anti-PSD.





A fost ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor de la Revoluţia din 1989 şi de la incendiul din Colectiv.



Pe o clădire din apropierea Guvernului au fost proiectate imagini video cu protestele din ţară. Pe aceeaşi clădire, la ore fixe, era proiectat textul Imnului Naţional, pentru ca cei prezenţi să-l intoneze, dar şi mesaje, precum "Data viitoare, haideţi la votare!", "Demisia!", "Dragnea, nu uita, România nu e a ta!".



După orele 22, foarte mulţi dintre manifestanţi au început să se retragă.

