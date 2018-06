Guvernul „Investeşte în tine”

Victor Stroe/Intact Images

Guvernul a aprobat programul „Investeşte în tine”, prin care tinerii, în special, pot lua credite cu dobândă zero. Beneficiarii programului sunt în primul rând tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceştia pot accesa un credit în valoare de 40 de mii de lei cu dobândă zero, garantat în proporţie de 80% de stat. Programul se adresează şi persoanelor cu vârsta între 26 şi 55 de ani care sunt în sistemul de învăţământ sau care urmează cursuri de reconversie profesională. Beneficiarii, indiferent de vârstă, pot beneficia în plus de 20 de mii de lei dacă sunt angajaţi sau se angajează în timpul derulării programului. Creditul cu dobândă zero poate acoperi cheltuieli pentru o paletă largă de domenii, amintind educaţia, cultura, sportul sau locuinţele.