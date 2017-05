Guvernul nu mai vrea indemnizații fără limită

ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO

După numai zece luni de la intrarea în vigoare, guvernul intenționează să modifice legea care a eliminat plafonul superior al indemnizațiilor plătite de stat pentru creșterea copilului. Ministrul Muncii, cel care a anunțat ieri această măsură, pare deranjat de cele aproximativ 600 de indemnizații care depășesc 10.000 lei lunar.

Cea mai mare indemnizație pentru creșterea copilului era, până la introducerea actualei legislații, de 3.400 lei lunar - dar și aceasta primită doar de părintele care se angaja să rămână în concediu de îngrijire doar un an. Pe 1 iulie anul trecut, Legea 66 / 2016 aduce noi reguli, dintre care cea care produce efecte spectaculoase este definirea indemnizație ca „85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni”. În scurt timp, apare o știre dublu-uimitoare: cea mai mare indemnizție „de mamă” este cerută de un tată și se ridică la circa 35.000 de euro lunar. Ministrul tehnocrat al Muncii de la acea vreme vorbea, la numai o lună de la aplicarea noii legi, despre „un dezechilibru în distribuirea echitabilă a resurselor”, instituția arătând că „un procent de numai 0,17% din totalul celor 142.990 beneficiari de indemnizații de creștere a copilului, adica 242 persoane, consumă o treime din bugetul alocat”.

Vasilescu: „S-a transformat în industrie”

Ieri, ministrul social-democrat al Muncii, Olguța Vasilescu, a anunțat că suma de 8.000 de lei ar putea fi stabilită ca plafon pentru indemnizații: „Sunt foarte puţine persoane care vor fi afectate, dar, în mod cert, vom opri o industrie”. Datele oficiale pentru luna martie arată că majoritatea beneficiarilor de indemnizații, adică 108.438 de persoane, primesc până la 1.233 de lei lunar; între 1.234 şi 3.400 de lei sunt 39.700; între 3.401 lei şi 5.000 de lei sunt 5.478; între 5.000 şi 10.000 de lei sunt 3.504, iar peste 10.000 de lei sunt 623 de persoane.

"Am spus că se transformă, deja, într-o industrie. (...) Observăm prin anchetele sociale pe care le facem prin AJPIS-uri că sunt foarte multe mămici care nu au un loc de muncă stabil, de exemplu, sau chiar tătici, pentru că se intră şi în concediu de paternitate, dar, pentru faptul că scriu pe nişte bloguri, primesc sume de bani fictive, din punctul nostru de vedere. Şi oricum, le primesc pentru un an de zile, plătesc la aceste sume un impozit mai mic faţă de ceea ce iau de la statul român timp de doi ani de zile după. Noi am făcut tot felul de anchete sociale şi am descoperit tot felul de cazuri. (...) Nu putem să lăsăm să se mai întâmple toate aceste lucruri. Este vorba de aproximativ 600 de persoane care au acum în plată sume peste 40.000 de lei şi mi se pare că este deja prea mult şi că este de fapt o înşelătorie faţă de statul român. Sigur că nu putem să acceptăm", a arătat ministrul Muncii.

Concediul rămâne doi ani

Ministrul Muncii a precizat, referitor la concediul postnatal, că nu se are în vedere scăderea perioadei de doi ani, dar nici creşterea la patru ani cum s-a propus. "Nu sunt de acord să se prelungească. A fost o analiză pe care am făcut-o peste tot în Uniunea Europeană. V-am şi spus cum e în Uniunea Europeană, media, să ştiţi că, în toate ţările civilizate este de şase luni de zile, la noi este de doi ani. Nu vrem să scădem această perioadă, dar nici nu putem să ne ducem în plată cu aceste sume nelimitat", a susţinut ministrul.

Să iei 35.000 de euro lunar, timp de doi ani de zile de la statul român, doar pentru că ai un copil în creştere este mult prea mult şi nu există aşa ceva în toată această lume" Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii

Șeful social-democraților a declarat ieri după-amiază, citat de Agerpres, că nu susține plafonarea indemnizațiilor pentr creșterea copiilor