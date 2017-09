Lipsa educaţiei duce la moartea copiilor! 40% dintre mamele din mediile defavorizate vin la medic doar atunci când trebuie să nască!

Lipsa educaţiei duce la moartea copiilor. Iar cifrele arată o realitate cruntă. România este pe primul loc în Europa, atunci când vine vorba despre bebeluşi care pierd lupta cu viaţa. Dublu faţă de media europeană. Iar cele mai multe cazuri sunt înregistrate în mediile defavorizate.

Liliana e a patra oară mamă. Niciodată nu a fost la un control medical în timpul sarcinii. A crezut că totul va fi bine.

"Nu am făcut nimic. Nu m-am dus să face < >, analize...habar nu aveam. Până al 7 luni. Nu era vorba de bani. Nu m-am dus. Am zis: lasă că nu are nimic... mă duc când o fi să nasc", mărturiseşte Liliana Danciu.

Când îşi vede fiul abia născut, ţinut în incubator, îşi dă seama cât a greşit.

"Naşterea prematură se poate evita şi prin nişte analize simple, pentru că cea mai frecventă cauză de naştere prematură este infecţia. Totuşi, în secolul ăsta, e cazul să naştem la spital, pentru că pot apărea probleme şi la o sarcină care a fost investigată", avertizează Raluca Tocariu, medic specialist pediatru.

Naşterea prematură este principala cauză a mortalităţii infantile. În România, anul trecut, au murit 1386 de copii care nu împliniseră încă un an de viaţă.

La noi, mor de două ori mai mulţi nou-născuţi decât în alte state europene. 40% dintre mamele din mediile defavorizate vin la medic doar atunci când trebuie să nască.

"S-a ajuns aici din lipsă de educaţie. O treime din aceste decese ar putea fi prevenite. Mai ales dacă am duce aceste gravide la medic mai devreme. Dacă o mamă care naşte prematur ajunge la o maternitate dotată", spune Adina Clapa, coordonator mortalitate infantilă "Salvaţi copiii"

Suntem pe primul loc şi în privinţa mamelor copii. 34 din 1.000 de adolescente, cu vârste între 15 şi 19 ani, devin mame. Sunt mai multe decât în ţări ca Rwanda, Trinidad Tabago, Uzbekistan, Albania sau India.

Liliana e a patra oară mamă. Niciodată nu a fost la un control medical în timpul sarcinii. A crezut că totul va fi bine.

"Nu am făcut nimic. Nu m-am dus să face < >, analize...habar nu aveam. Până al 7 luni. Nu era vorba de bani. Nu m-am dus. Am zis: lasă că nu are nimic... mă duc când o fi să nasc", mărturiseşte Liliana Danciu.

Când îşi vede fiul abia născut, ţinut în incubator, îşi dă seama cât a greşit.

"Naşterea prematură se poate evita şi prin nişte analize simple, pentru că cea mai frecventă cauză de naştere prematură este infecţia. Totuşi, în secolul ăsta, e cazul să naştem la spital, pentru că pot apărea probleme şi la o sarcină care a fost investigată", avertizează Raluca Tocariu, medic specialist pediatru.

Naşterea prematură este principala cauză a mortalităţii infantile. În România, anul trecut, au murit 1386 de copii care nu împliniseră încă un an de viaţă.

La noi, mor de două ori mai mulţi nou-născuţi decât în alte state europene. 40% dintre mamele din mediile defavorizate vin la medic doar atunci când trebuie să nască.

"S-a ajuns aici din lipsă de educaţie. O treime din aceste decese ar putea fi prevenite. Mai ales dacă am duce aceste gravide la medic mai devreme. Dacă o mamă care naşte prematur ajunge la o maternitate dotată", spune Adina Clapa, coordonator mortalitate infantilă "Salvaţi copiii"

Suntem pe primul loc şi în privinţa mamelor copii. 34 din 1.000 de adolescente, cu vârste între 15 şi 19 ani, devin mame. Sunt mai multe decât în ţări ca Rwanda, Trinidad Tabago, Uzbekistan, Albania sau India.Observator.tvhttp://www.observator.tv