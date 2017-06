Peste 500 de medici urologi, la Congresul Naţional de Urologie ROMURO 2017

Cea de-a 33-a ediţie a Congresului National de Urologie ROMURO 2017, manifestare ştiinţifică recunoscută şi inserată pe agenda EAU (European Association of Urology), al cărei organizator este Asociaţia Română de Urologie(ARU) a debutat astăzi la Bucureşti. Peste 500 de participanţi.Speakeri de top din ţară şi din străinătate. Cele mai noi informaţii şi rezolvări de cazuri complexe din urologia europeană. Patru zile de dezbateri, într-un amplu eveniment ştiinţific ce include şi alte două manifestări de rezonanţă, Şcoala Europeană de Urologie şi Cel de-al-XI-lea Congres al Societăţii Asistenţilor Medicali din Urologie(SAMU). La toate acestea se adaugă şi modulul de practică laparoscopică, „Hands on Training”, denumit E-BLUS (European Training in Basic Laparoscopical Skills), precum şi prezentarea Registrului ARU al Cancerului de Prostată.

Lucrări ştiinţifice de top şi cazuistică complexă

În perioada 14-17 iunie, la Bucureşti , reputaţi profesori urologi atât din ţară cât şi din străinătate, vor aduce noutăţile de ultimă oră în una dintre cele mai complexe specialităţi medicale, prin intermediul a peste 150 de lucrări ştiinţifice, într-un amplu eveniment dedicat exclusiv urologiei. „Cancerul de prostată în populaţia tânără”, , „Rolul HPV în neoplaziile vezicale”, „Supravieţuirea generală la 10 ani după diagnosticul de cancer vezical non-muscular invaziv”, „Cistectomia la pacienţi peste 80 de ani”, „Vaporizarea laser a prostatei-metodă eficientă de tratament a adenomului de prostată” sau „37 de ani de transplant în UMF Carol Davila-Institutul Clinic Fundeni” sunt doar câteva dintre lucrările şi cazuistica prezentate în cadrul celei de-a 33-a ediţii a Congresului National de Urologie ROMURO 2017 la care vor fi prezenţi peste 500 de medici rezidenţi sau specialişti în urologie.

„Din punct de vedere al numărului de participanţi, anul acesta, Congresul Naţional de Urologie ROMURO , eveniment cu participare internaţională, înregistrează un record, anunţându-şi prezenţa peste 500 de medici urologi, atât din ţară cât şi din străinătate, ceea ce denotă cu siguranţă, prin interesul crescut, valoarea ştiinţifică ridicată, de la o ediţie la alta, a acestei reuniuni, dar şi o continuă şi asiduă preocupare a urologilor români în ceea ce priveşte noile abordări clinice şi ale cercetării ştiinţifice la nivel european ” a declarat Acad. I.Sinescu, Rector al UMF „Carol Davila” şi director al Centrului de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni.

„Hands on Training”, intervenţii fără durere pentru pacienţi

În cadrul acestei ediţii a Congresului Român de Urologie, ROMURO

2017, va avea loc şi o secţiune nouă a modulului de practică laparoscopică. Menit să ridice performanţele urologice în domeniul chirurgiei mininm invazive, modulul de „Hands on Training”, denumit E-BLUS (European Training in Basic Laparoscopical Skills), reprezintă primul pas necesar în dobândirea şi perfecţionarea tehnicilor de bază în chirurgia laparoscopică. Sub egida Asociaţiei Române de Urologie (ARU), în colaborare cu Şcoala Europeană de Urologie (ESU), modulul de HOT se află la prima ediţie în cadrul Congresului Naţional în Romania şi reprezintă o oportunitate unică pentru medicii urologi români de a putea fi instruiţi de către experţi în laparoscopie atât din ţară, cât şi din afara ei. Invitat special va fi prof. dr. Gözen Ali (din partea Catedrei de Urologie a Universităţii din Heidelberg), colaboratorul profesorului Rassweiler (unul dintre pionierii chirurgiei laparoscopice, proaspăt numit Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucuresti, în cadrul congresului UMF Carol Davila 2017). Cursul, în format european este compus din doua părţi: una teoretică şi una practică. Partea teoretica reprezintă introducerea în ceea ce înseamnă chirurgia laparoscopică, istoricul acestei specialităţi, explicarea termenilor specifici, cât şi prezentarea aparaturii şi tehnologiei,oarecum diferită faţă de instrumentarul clasic chirurgical. Modulul teoretic poate fi accesat oricând şi on-line (http://uroweb.org/education/online-education/surgical education/laparoscopy/theoretical-course), iar la sfârşitul parcurgerii materialului se poate susţine un test, necesar pentru pasul următor de acreditare a în dobândirea tehnicilor minim necesare.

Pentru cei aflaţi la început de drum în chirurgia laparosocpică, partea a doua a modulului, cea de instruire practică, oferă posibilitatea însuşirii şi dezvoltării tehnicilor chirurgicale, sub atenta urmărire a unor tutori cu experienţă în domeniu. Acest modul este compus din patru exerciţii diferite, fiecare având drept scop evoluarea tehnicilor necesare efectuării operaţiilor. Astfel, cele patru exerciţii presupun dezvoltarea mişcărilor şi orientarea în spaţiu, dezvoltarea tehnicilor de ghidaj şi de efectuare a suturilor intracorporeale, a tehnicilor de secționare şi coordonare bimanuală.În cadrul congresului cei înscrişi la curs vor putea să înveţe sau să repete aceste tehnici, folosind tehnologie laparoscopică avansată pe modele standardizate, fără riscurile şi stresul aferente operaţiilor pe subiecţi umani. La sfârşitul modulului, există posibilitatea susţinerii examenului pentru obţinerea certificatului E-BLUS, necesar recunoaşterii calificării la nivel european.

Cursuri speciale în cadrul Şcolii Europene de Urologie

În deschiderea ROMURO 2017, preşedintele Asociaţiei Române de Urologie şi Rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Acad. I.Sinescu şi preşedintele Congresului, prof. dr. Orsolya Martha au făcut o scurtă radiografie a urologiei româneşti, pe care au catalogat-o ca fiind „superpozabilă urologiei europene ”, chiar dacă din punct de vedere al climatului economic, România nu îndeplineşte încă aceleaşi criterii cu cele din ţările dezvoltate ale lumii moderne. De asemenea, au fost prezentate evoluția Asociației Române de Urologie, poziția acesteia în Asociația Europeană de Urologie , precum şi cele mai recente proiecte de cercetare medicală din domeniul urologiei.

„ Dacă ne întoarcem în timp, putem observa că în urmă cu peste trei decenii, urologia românească, dar şi cea europeană, ca de altfel şi alte specialităţi din medicină, aveau o cu totul altă consistenţă, teoretică şi practică, iar astăzi, datorită cercetării ştiinţifice medicale şi a dezvoltării în ansamblu a tuturor domeniilor de activitate, şi urologia modernă cuantifică performaţe direct proporţionale. În acest sens, putem observa şi integra în activitatea noastră medicală, ca factor de importanţă majoră, derularea unor astfel de evenimente ştiinţifice precum ROMURO, fără de care medicina ar fi cu mult mai săracă. Totodată, pot spune că, integrată, ca specialitate distinctă, încă de la începuturile ei în Europa (1909), iar juridic din anul 2004, Asociaţia Română de Urologie se dezvoltă cu multă vigoare în performanta și generoasa arie profesional-științifică patronată de Asociația Europeană de Urologie (EAU). Rezultă, cu prisosință, că urologia românească, prin tot ceea ce înseamnă și reprezintă ea, este o urologie europeană „ a adăugat preşedintele ARU, Acad.I.Sinescu.

Pe parcursul celor patru zile ale ROMURO 2017 sunt programate mai multe sesiuni și dezbateri conduse de reputați profesori urologi atât din țară cât și din străinatate, ce acoperă toate cele 13 supraspecialități ale Urologiei. Acestora li se adaugă cursurile ESU (European School of Urology), parte deosebită a Congresului, program educativ – științific care desăvârșește integrarea urologiei românești în cea europeană și internațională. În cadrul acestei sesiuni speciale, ce acoperă integral a treia zi a Congresului, se vor derula cursuri ce privesc tumorile renale, tumorile uroteliale înalte sau tumorile testiculare şi peniene. Aceste prezentări vor fi susţinute de către personalităţi ale urologiei europene ( prof.dr. Van Moorsellar şi prof.dr. G.Kamphuis din Olanda şi prof.dr. E.Solsona din Spania), iar dezbaterile tematice vor viza implicarea activă a medicilor rezidenţi şi a tinerilor specialişti urologi din România, membri ai Asociaţiei Române de Urologie.