Scriitorii de la Asistenţa Socială

În România există sute de copii care poartă denumirea de „greu adoptabili”. În speranţa că cei dornici să devină părinţii unor micuţi ajunşi în sistemul de protecţie socială vor fi impresionaţi, asistenţii sociali au creat Registrul Naţional pentru Adopţii. Una dintre partiţii este cea a copiilor cu mai puţine şanse de a fi luaţi acasă de o familie şi ale căror poveşti au fost aşternute pe hârtie pentru ca totuşi, într-un fel, să facă şi ei cunoştinţă cu posibili viitori părinţi.

“Bună. Mă numesc Victoria, iar numele meu înseamnă reuşită. Despre mine pot spune că sunt ambiţioasă, îmi place la şcoală, sunt apreciată şi am rezultate şcolare bune şi foarte bune. Temele le fac aproape singură cu simţ de răspundere, caietele mele sunt curate, ordonate, cu teme corect rezolvate. Sunt prietenoasă cu copiii, iar cu adulţii am nevoie de un timp să mă obişnuiesc, dar când simt că pot avea încredere, devin prietenoasă”. Aşa începe povestea uneia dintre fetiţele din categoria “greu adopotabili”, iar ca ea sunt sute de micuţi. 40 doar în judeţul Argeş. Cei care sunt clasificaţi astfel sunt copiii cu vârste peste trei ani, cei ai căror părinţi biologici au probleme de sănătate, copiii cu fraţi - pentru că nu pot fi despărţiţi sau cei de etnie romă.

Registrul Naţional pentru Adopţii a fost creat în 2016. Tot atunci a fost simplificată legea, în sensul că asistenţii sociali le caută părinţii naturali, dar şi rudele de până la gradul patru, apoi merg la instanţă, iar odată un copil declarat “adoptabil” prin decizia unui judecător, nimeni nu mai poate schimba asta. Până la modificare, cei care le-au dat viaţă micuţilor erau căutaţi din doi în doi ani până când un copil devenea major. Pentru că nu este un registru oarecare, asistenţii sociali expun poveştile copiilor într-un mod emoţionant în speranţa că aşa vor ajunge la sufletele celor care ar putea să îi ia acasă. Românii care vor să îi vadă merg la Direcţiile pentru Protecţia Copilului din diferite judeţe şi li se arată poze şi filmuleţe cu cei mici. Abia când sunt parţial decişi fac cunoştinţă cu copiii. Registrul Naţional pentru Adopţii funcţionează bine, numărul celor care au fost adoptaţi crescând după această nouă abordare, spun asistenţii sociali. Cei care vor informaţii despre aceşti copiii pot începe prin a accesa site-ul Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, secţiunea Adopţie.

“Am simţit că am nevoie de părinţi care să fie doar ai mei atunci când fetiţa care a fost în plasament împreună cu mine a fost adpotată. Am îndrăgit mult acei oameni şi am început să visez că poate voi avea şi eu o familie iubitoare. Îmi doresc ca viitorii mei părinţi să fie mândri că mă au pe mine” Victoria, 11 ani

Registrul Naţional pentru Adopţii conţine datele la zi referitoare la copii, persoanele care adoptă şi hotărârile judecătoreşti definitive care îi vizează