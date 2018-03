Sindromul ambulanțelor care nu mai vin

Victor Stroe

Ambulanța din România este veche, ruginită, fără personal și ajunge târziu la solicitări. S-a întâmplat și sâmbătă, în Brașov, acolo unde un tânăr a așteptat, în plină criză de epilepsie, mai bine de o jumătate de oră să vină un echipaj. În tot acest timp a fost păzit de un salvamontist și de un jandarm.

Întâmplarea a ieșit la iveală după ce un salvamontist argeșean a povestit totul pe o rețea de socializare. Era la plimbare prin Brașov când l-a văzut pe tânărul căzut. Pe strada Gheorghe Barițiu, o zonă apropiată centrului orașului și prin care treceau zeci de oameni, nimeni nu s-a oprit să îl ajute. Salvamontistul are și pregătire medicală așa că a sunat la 112 și a spus că tânărul este în criză de epilepsie. Asta se întâmpla la 20:26 de minute. Dispecerul l-a anunțat că nu are echipaj liber și l-a rugat să rămână lângă pacient. „Nu mi-a spus nimeni ce să îi fac. Mi-au cerut indicații și m-au întrebat dacă miroase a alcool. Le-am spus că nu. Cât am așteptat au trecut două salvări fără semnale luminoase, deci cred că nu se grăbeau undeva, dar nu a oprit niciuna. Am făcut semn unui echipaj de Poliție, nu a oprit. Doar jandarmii s-au oprit. Împreună cu un subofițer l-am ținut strâns, eu de cap, el de picioare ca să nu se lovească, pentru că fiind în criză și agitat risca să se dea cu capul de ceva. Am sunat iar la Ambulanță și am tot așteptat”, ne-a povestit salvamontistul Cristian Toma. Pacientul a fost preluat de Salvare și dus la Secția de Neurologie la ora 21.12.

Mașini vechi și fără personal

Medicul Liviu Stelea, managerul Serviciului de Ambulanță Brașov, spune că primul apel pe care îl au ei înregistrat ar fi la 20:41 de minute, dar că va verifica ce s-a întâmplat. Chiar și cu o întârziere de 15 minute, câte ies din socotelile șefului de la Salvare, reacția tot este considerată una întârziată și ne-a spus-o chiar el. Explicațiile sunt unele care, din păcate, pot fi auzite la majoritatea Serviciilor de Ambulanță din țară și sunt binecunoscute în Ministerului Sănătății.

“Solicitările cresc anual cu 10 procente în timp ce personalul operativ pleacă. În 7 ani am pierdut 45 de oameni, suntem cu mult sub numărul necesar. Mașinile sunt vechi, au 13-14 ani de exploatare. Aceste chestiuni sunt știute, ne-am plâns de ele, dar zadarnic. La începutul anului a fost organizată o licitație de cumpărare a unor ambulanțe, dar a fost contestată și acum așteptăm. La fel cum așteptăm și mult promisa suplimentare de posturi de aproape 3 ani”, ne-a declarat medical Stelea.

“Sper doar ca omul să fie bine, iar astfel de situații în care Ambulanța să vină atât de târziu, să devină doar niște cazuri izolate”, spune salvamontistul Cristian Toma.

Ce s-a întâmplat la Brașov vine la trei zile după ce în Argeș o femeie înjunghiată a așteptat o ambulanță timp de două ore. Nici acolo nu erau mașini, dar nici asistenta nu anunțase cât de gravă e situația.

45 de angajați a pierdut Ambulantă Brașov în ultimii 7 ani, personalul fiind acum de aproape 250 de salariați