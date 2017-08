Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" derulează o campania de informare şi promovare a donării de sânge

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" derulează campania de informare şi promovare a donării de sânge "Numai împreună putem salva!", potrivit unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei medicale.



Programul Centrului de transfuzie sanguină al MApN este de luni până vineri, în intervalul 7,30 - 11,30.



Aceeaşi sursă precizează că cei care doresc să organizeze sesiuni de donare mobilă la sediul companiei/instituţiei/ONG-ului în care lucrează sau în cadrul unor evenimente publice pot contacta Centrul de transfuzie sanguină al MApN la numărul de telefon 021.316.61.47.



Donatorii de sânge trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, greutatea 58 - 100 kg femeile şi 60 - 110 kg bărbaţii, tensiune arterială sistolică între 11 şi 18 mmH, să nu fi suferit în ultimele luni intervenţii chirurgicale sau stomatologice, femeile să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie sau la menstruaţie.



De asemenea, donatorii nu trebuie să fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării, să nu aibă sau să fi avut hepatită (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie, bruceloză, ulcer, diabet zaharat, boli de inimă, de piele sau miopie peste (-) 6 dioptrii sau boli de piele.



În plus, înainte de a dona se recomandă consumul unei căni de ceai sau cafea, cu mic dejun normal, respectiv legume şi fructe, precum şi mâncăruri fără proteine sau grăsimi.



Potrivit specialiştilor, după donare, sângele donatorului este împrospătat, imunitatea organismului creşte, iar riscurile de paralizie şi de accident vascular se reduc cu circa 30%.



Donatorii de sânge ce donează periodic au dreptul să efectueze un examen radiologic şi unul biologic gratuit în fiecare an.



În unele cazuri, un examen cardiologic este necesar pentru depistarea unor posibile afecţiuni care ar putea duce la interzicerea unor viitoare donări de sânge.



Persoanele care donează periodic primesc un tratament substitutiv cu fier, gratuit, dacă se depistează un deficit de fier sau vreun sindrom anemic datorat donărilor repetate. Acest lucru este recomandat de către medicul de colectare.



Totodată, donatorii de sânge au dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare şi alte beneficii, precum: 7 tichete de masă, zi liberă de la locul de muncă sau o zi scutire de frecvenţă pentru elevi, studenţi şi militari, în ziua donării, decontarea cheltuielilor de transport pentru cei care au domiciliul sau reşedinţa în altă localitate decât cea în care îşi are sediul instituţia la care se face donarea de sânge, reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun, dacă donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din cea în care donatorul este angajat.



Donatorii pot primi rezultatele testelor efectuate pe sângele recoltat: RH, grupă sangvină, Hepatita B, C; HIV (SIDA), HTLV (leucemie), VDRL (sifilis), ALT (probe hepatice).



La cerere, au posibilitatea efectuării şi a altor analize gratuite (calcemie, glicemie, transaminaze, colesterol, EKG, radiografie pulmonară). Acestea presupun o nouă recoltare la sediul centrului de transfuzii.



Intervalul de timp între două donări de sânge nu poate fi mai mic de 72 zile. La o donare se recoltează 450 ml - 500 ml de sânge, cantitate ce se reface ca volum în câteva ore, celular în două săptămâni. AGERPRES