Un martor din Munţii Retezat spune că "nu salvamontiştii ne-au salvat"

Doi copii și-au pierdut viața și alte cinci persoane au fost rănite, în urma unei avalanșe declanșate în Munții Retezat, din județul Hunedoara. În momentul declanșării avalanșei, în zonă se afla și un grup de 50 de persoane, cursanți ai unei școli de ghizi montani din București, aminteşte bugetul.ro.

O tânără care se afla printre cei 50 de oameni – A.D. – face o dezvăluire incredibilă pe o rețea de socializare. Aceasta susține că persoanele rănite și decedate nu făceau parte din grupul lor. Mai mult, aceasta spune că nu salvamontiștii i-au salvat pe cei cinci răniți, că aceștia nici măcar nu ar fi urcat pe munte în momentul respectiv.

„Stiam ca presa din Romania se hraneste cu c**t de cate ori are ocazia, dar acum sunt uimita ce mizerii, ce minciuni se pot spune!!!!!!!!! 1. Cei 7 NU erau din grupul Christian Adventure! 2. Avalansa NU avea cum sa porneasca de la noi, noi eram PE CREASTA! Exista poze si filmulete din care se vede CLAR ca nu avea cum sa porneasca avalansa de la noi. 3. Cand s-au auzit tipete, stagiarii au fugit inspre acea zona, stagiarii de la Christian Adventure AU SALVAT VIETILE CELOR 5 ramasi in viata! 4. Salvamontii NU au urcat!!! Ne-am intalnit cu salvamontii la aproximativ o ora de cabana, dupa ce noi coborasem deja cu tot cu raniti!! Am citit niste mizerii, niste balarii, cum ca salvamontii ne-au sapvat pe noi, ca ei ne-au adus in siguranta jos!! CE MIZERIE!! CE MINCIUNA!!!! Am ajuns teferi si nevatamati la cabana datorita lui Dumnezeu si echipei Christian Adventure, o echipa de PROFESIONISTI! TOT DATORITA LOR, AU EXISTAT SUPRAVIETUITORI AVALANSEI!!! Salvamontii au urcat pe munte abea azi dimineata la ora 9!!!!! Despre ce vorbim??? Mi-e scarba de MEDIA DIN ROMANIA!”, scrie tânăra pe Facebook.

Sursa: bugetul.ro