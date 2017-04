Ziua Statului Israel a fost sărbătorită la Ateneul Român, cu un concert Violins of Hope

Cea de-a 69-a aniversare a Statului Israel a fost marcată, marţi seara, la Ateneul Român, cu un concert Violins of Hope - proiect al cărui scop principal îl reprezintă recuperarea şi recondiţionarea unor instrumente muzicale ce au aparţinut unor artişti evrei, victime ale Holocaustului.



Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat membri ai corpului diplomatic acreditat în România, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi procurorul general al României, Augustin Lazăr.



Cu această ocazie, ambasadoarea Statului Israel în România, Tamar Samash, a vorbit despre relaţia strânsă dintre cele două state. "Atitudinea României faţă de Statul Israel a fost mereu una prietenoasă, de cooperare", a spus ea, amintind nume celebre ale comunităţii evreilor din România, care în trecut număra aproximativ 800.000 de persoane, iar în prezent este de "câteva mii" - Elie Wiesel, Marcel Iancu, Tristan Tzara. Diplomatul a apreciat şi preşedinţia română - recent încheiată - a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) şi activitatea ambasadorului Mihnea Constantinescu în acest sens. ''Acest concert are o dimensiune educativă, care evocă trecutul şi sacrificiul", a adăugat ea.



La rândul său, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a subliniat, în alocuţiunea din deschiderea concertului, că Violins of Hope aduce în atenţie memoria suferinţei, dar şi o notă de speranţă. Ministrul a vorbit şi despre semnificaţia instrumentelor cuprinse în concertul de marţi. "Instrumentele au aparţinut unor muzicieni evrei care au fost arestaţi, trimişi în lagăre, unde mulţi dintre ei şi-au găsit sfârşitul vieţii. (...) Din acest punct de vedere, concertul din această seară pentru mine înseamnă o îmbinare de durere şi speranţă. (...) Omagiem şi capacitatea noastră de a depăşi asemenea momente, (...) niciodată nu va mai trebui să se întâmple aşa ceva", a declarat Meleşcanu, citează Agerpres.



Amnon Weinstein, fondatorul Violins of Hope, este cel care de 20 de ani restaurează viori pe care au cântat muzicieni evrei în timpul Holocaustului. "Misiunea vieţii mele a fost să salvez viorile acestea", a mărturisit el şi a adăugat că instrumentele muzicale "nu doar că ne amintesc de trecut, ci ne amintesc că asemenea acte nu trebuie să mai aibă loc niciodată". El a adus un omagiu şi comunităţii evreilor din România, atât de importantă pentru muzică şi artă, şi a creionat începuturile relaţiei sale cu viorile, amintind de tatăl său, care s-a îndrăgostit, de mic copil, de aceste instrumente. Amnon Weinstein a amintit, cu umor, răspunsul tatălui său când era întrebat de ce preferă vioara: "Este un instrument pe care e uşor să îl iei în braţe şi să fugi cu el".



Fondatorul Violins of Hope a spus că are "o colecţie de viori de nevândut" - viori recuperate din zăpadă, pe care s-a cântat la Auschwitz, viori provenite din România, din Transnistria, Polonia, Germania sau Austria. Viorile ce fac parte din proiect şi sunt aduse la Bucureşti vor fi expuse la Muzeul de Artă din Capitală în prima jumătate a zilei de miercuri. În programul concertului aniversar au fost incluse lucrări de Max Bruch şi Felix Mendelssohn. Printre artiştii ce au fost cuprinşi în spectacol, alături de muzicienii Violins of Hope, s-a numărat şi pianistul Andrei Licareţ.