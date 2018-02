Valul de frig va persista în zilele următoare, temperaturi de minus 22 de grade pe 1 şi 2 martie

Victor Stroe

Valul de frig va persista în zilele următoare, pe 1 şi 2 martie urmând să se înregistreze valori de minus 22 de grade, inclusiv la Bucureşti unde vor fi minus 17 - minus 18 grade, iar miercuri dimineaţă, la scara întregii ţări, se vor înregistra temperaturi cuprinse între minus 21 grade - minus 11 grade, a declarat directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu, la Comandamentul de iarnă pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase organizat la sediul MAI.



"Situaţia rămâne, să spunem, în continuare, sub incidenţa mesajelor emise, atât pentru persistenţa valului de frig, acestea rămân în vigoare până în data de 1 martie la ora 10.00, în continuare, atât nopţile, cât şi dimineţile chiar şi temperaturile maxime înregistrate pe parcursul zilelor vor fi deosebit de coborâte. Ne aşteptăm ca mâine dimineaţă să avem minime cuprinse între minus 18 - minus 8 grade, minus 20 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei şi în Moldova. Miercuri dimineaţă, de asemenea, minus 21 grade - minus 11 grade la scara întregii ţări. De asemenea, şi pentru ziua de 1 martie şi 2 martie în continuare se vor înregistra cele mai coborâte valori, chiar mai mult minus 22 de grade, inclusiv la Bucureşti minus 17 - minus 18 grade. De aceea, luăm în analiză posibilitatea ca miercuri dimineaţă să prelungim avertizarea pentru valul de frig persistent, incluzând şi ziua de 2 martie, pentru că şi pe parcursul nopţii de miercuri spre joi şi joi spre vineri ne aşteptăm ca valul de frig să continue şi să se manifeste îndeosebi în regiunile extracarpatice, incluzând aici Moldova, Dobrogea, Muntenia şi Oltenia", a declarat Elena Mateescu.



Directorul ANM a adăugat că până luni seară, la ora 23.00, patru judeţe - Mehedinţi, Olt, Dolj şi Teleorman - vor rămâne sub avertizare de Cod portocaliu de zăpadă şi viscol.



"Mâine dimineaţă vom lua decizia în sensul restrângerii ariei judeţelor afectate care se află în momentul de faţă sub incidenţa codului portocaliu, eliminând, să spunem, Mehedinţi, Olt, Dolj, Teleorman. Vom analiza şi Giurgiu şi inclusiv Capitala, mâine dimineaţă, pentru că şi pe parcursul acestei zile şi în cursul nopţii ne aşteptăm ca în continuare să avem strat neuniform de zăpadă, grosimea să se situeze între 15 - 30 de centimetri, viteza maximă la rafală 55 - 65 km/h. Rămân în vigoare, până la ora 14.00, cele şapte judeţe din partea de sud-est, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea pentru că aici, în continuare, vitezele maxime la rafală se vor situa, în general, între 60-65, local peste 70 de km/h. Iar pentru ziua de miercuri este posibil, tot mâine vom actualiza ca în continuare în această parte a ţării pentru cele şapte judeţe să se impună în continuare menţinerea, dar de această dată sub incidenţa unui Cod galben, pentru că fenomenele sunt în diminuare comparativ cu zilele acestea, dar viteza vântului se încadrează în emiterea unui astfel de cod, 55- 60 km/h", a mai declarat Mateescu.



Ea a mai afirmat că, în condiţiile unei viteze susţinute a vântului, va fi posibilă în continuare spulberarea zăpezii, viscolirea ninsorii şi diminuarea vizibilităţii, a mai declarat Mateescu. AGERPRES