Veşti bune de la ANM! Temperaturi normale pentru luna iunie, în următoarele două săptămâni

Meteorologii estimează pentru următoarele două săptămâni (4 - 17 iunie) o vreme în general caldă şi temperaturi normale pentru această perioadă, deşi vor exista câteva intervale în care probabilitatea de ploi sub formă de aversă va fi mai mare, relevă prognoza de specialitate, publicată luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).



În Banat, în prima săptămână, vremea se va încălzi uşor şi treptat, astfel că pe 8 şi 9 iunie valorile termice maxime vor atinge, în medie, 30 - 31 de grade. În timpul nopţilor, media minimelor va fi cuprinsă între 15 şi 17 grade. Începând din 10 iunie, temperaturile diurne vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă din an, oscilând uşor, de la o zi la alta, în jurul maximei de 28 de grade. Nici media valorilor termice nocturne nu va avea variaţii semnificative, urmând să scadă uşor, de la 15 - 16 grade în datele de 11 şi 12 iunie, spre 13 - 14 grade în dimineţile zilelor de 16 şi 17 iunie. Fenomene specifice instabilităţii atmosferice (averse local însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină) se pot semnala oricând pe parcursul celor 14 zile, cu o probabilitate mai ridicată în intervalele 6 - 8, 9 - 11 şi 13 - 15 iunie.



În Crişana, în primele şapte zile ale intervalului, vremea se va încălzi uşor şi treptat, astfel că pe 9 iunie valorile termice maxime vor ajunge la o medie de 29 - 30 de grade. În timpul nopţilor, media minimelor va fi cuprinsă între 14 şi 17 grade. Începând din 10 iunie, temperaturile maxime diurne vor avea mici variaţii de la o zi la alta, în jurul mediei de 27 de grade, menţinându-se apropiate de cele normale pentru această perioadă din an. Media valorilor termice nocturne, la rândul ei apropiată de normalul perioadei, urmează să scadă foarte puţin, de la 15 - 16 grade în datele de 11 şi 12 iunie, spre 14 grade în dimineţile zilelor de 16 şi 17 iunie. Fenomene specifice instabilităţii atmosferice (averse local mai însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, posibil, grindină) se pot semnala oricând pe parcursul celor două săptămâni, cu o probabilitate mai ridicată în intervalele 6 - 8 şi 9 - 14 iunie.



În Transilvania, procesul de încălzire a vremii se va resimţi până pe data de 9 iunie, când media valorilor termice maxime va atinge, în această regiune, 29 de grade. Începând din 10 iunie şi până la sfârşitul intervalului de prognoză, temperaturile maxime vor avea medii de 25 - 26 de grade, apropiate de cele normale pentru a doua decadă a lunii iunie. Variaţiile în ceea ce priveşte media temperaturilor minime vor fi nesemnificative, de la 13 grade la debutul primei săptămâni, până în jurul a 15 grade în data de 10 iunie, iar ulterior, între 11 şi 17 iunie, vor fi valori ale acestei medii de 12 - 13 grade în fiecare noapte. Probabilitatea de apariţie a averselor local însemnate cantitativ, însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină va fi mai ridicată în intervalele 6 - 8 şi 9 - 15 iunie.



În Maramureş, vremea se va încălzi treptat în intervalul 4 - 9 iunie, media valorilor maxime urmând a ajunge la 29 de grade. Ulterior, temperatura aerului se va menţine la valori maxime, în medie, de 25 - 26 de grade până pe data de 17 iunie. Minimele, în medie pe regiune, vor fi în scădere spre 12 grade în data de 7 iunie, apoi vor creşte până la 15 grade pe 10 iunie, iar în a doua săptămână se vor situa între 13 şi 15 grade. Averse, local mai însemnate cantitativ, însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat de grindină vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie între 6 şi 10 iunie şi în unele zile ale intervalului 11 - 16 iunie.



În Moldova, în intervalul 5 - 7 iunie, valorile temperaturii maxime vor marca o scădere în această regiune, apoi media acestora va fi în creştere, urmând a se atinge 29 - 30 de grade, pe 9 iunie. Ulterior, temperatura aerului se va menţine la valori maxime, în medie, de 27 - 28 de grade până pe data de 17 iunie. Minimele, în medie pe regiune, vor fi în scădere spre 12 grade în data de 7 iunie, apoi vor creşte până la 16 grade pe 10 iunie, iar în a doua săptămână se vor situa între 15 şi 17 grade. Averse, însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, de grindină vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie în zona de deal a regiunii, în intervalele 10 - 12 iunie şi în unele zile ale intervalului 13 - 17 iunie.



În Dobrogea, temperaturile maxime vor marca o creştere până la valoarea medie de 27 de grade în data de 6 iunie, apoi aceasta va scădea la 23 de grade în data de 7 iunie, urmând a reveni la 27 de grade, pe 9 iunie. Între 10 şi 17 iunie, temperaturile maxime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 26 de grade. Temperaturile minime nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta pe parcursul celor două săptămâni, urmând a fi apropiate de media de 18 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor în general slabe cantitativ, dar posibil însoţite de descărcări electrice, va fi mai ridicată în intervalul 4 - 7 iunie şi în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.



În Muntenia, în primele trei zile din interval, temperaturile maxime vor marca o creştere până la valoarea medie de 31 de grade, după care aceasta va scădea până la 26 de grade în data de 7 iunie, urmând a urca spre 32 de grade, pe 9 iunie. Între 10 şi 17 iunie, temperaturile maxime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 29 de grade. Temperaturile minime nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta pe parcursul celor două săptămâni, urmând a fi apropiate de media de 16 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor, în general slabe cantitativ, dar însoţite de descărcări electrice şi local de intensificări ale vântului va fi mai ridicată pe 4 iunie, în intervalul 6 - 8 iunie şi în unele zile ale celei de-a a doua săptămâni.



În Oltenia, în perioada 4 - 6 iunie, temperaturile maxime vor marca o creştere până la valoarea medie de 30 de grade, apoi aceasta va scădea până la 27 de grade în data de 7 iunie, urmând a reveni la 31 de grade, pe 9 iunie. Între 10 şi 17 iunie, temperaturile maxime se vor situa, în medie, în jurul valorii de 28 de grade. Temperaturile minime nu vor avea variaţii semnificative de la o zi la alta pe parcursul celor două săptămâni, urmând a fi apropiate de media de 15 grade. Probabilitatea de apariţie a ploilor în general slabe cantitativ, dar însoţite de descărcări electrice şi local de intensificări ale vântului va fi mai ridicată pe 4 iunie, în intervalele 6 - 8 şi 9 - 11 iunie, precum şi în unele zile ale celei de-a a doua săptămâni.



La munte, deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, media temperaturilor maxime va marca o creştere pe parcursul primei săptămâni, de la 16 grade în data de 4 iunie, până la 20 de grade în data de 9 iunie. În a doua săptămână, această medie regională va fi cvasistaţionară şi se va situa în jurul valorii de 17 grade. Pe durata celor două săptămâni, temperaturile medii nocturne se vor situa între 9 şi 11 grade. Ploile, mai ales averse local însemnate cantitativ, însoţite de descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, de grindină vor avea o probabilitate mai ridicată de apariţie în intervalele 4 - 7 iunie, 9 - 11 iunie şi în unele zile ale intervalului 12 - 17 iunie.