Destinația săptămânii. Ibiza cea fierbinte

Ibiza este insula petrecerilor și a distracției încă din anii ’60, găzduind unele dintre cele mai faimoase cluburi din lume. Doar că are și o latură liniștită, așa că ritmul nebun al muzicii nu vă va deranja tot timpul. La capătul golfului San Antonio veți găsi faimoasa terasă Cafe del Mar, locul care a fost o sursă de inspirație pentru compilațiile de muzică chill out. Când petrecerea e în toi în cluburi, te poți plimba prin orașul vechi care este ceva mai liniștit. Poți admira fortăreața Dalt Vila sau poți să bei ceva la cafenelele sau barurile care sunt deschise până la ore târzii. Nu ratați nici faimoasa piață de suveniruri hippie din Es Cana. Aici veți găsi obiecte simbolice pentru acest colț de lume. În plimbările pe insulă veți ajunge la un moment dat și la Es Vedra, o formațiune geologică ce are forme ciudate și face parte dintr-un parc național. La capitolul distracție, clubul Privelege este printre cele mai renumite de pe insulă, având o capacitate de 1.000 de locuri. Nu ratați nici distracția din clubul Bora Bora sau tobele de pe plaja Las Benirras.