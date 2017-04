Poveştile turnurilor înclinate ale României

Din cauza solului pe care a fost construit, Turnul din Pisa s-a înclinat puternic, devenind una dintre principalele atracţii turistice ale Italiei. Avem şi noi numeroasele turnuri înclinate, despre care nu prea ştie nimeni. Uşor - uşor, cu eforturile localnicilor şi ale iubitorilor frumuseţilor ţării, acestea intră în circuitul turistic al României. Dintre ele se detaşează Turnul Trompeţilor din Mediaş, oficial aflat între cele mai înclinate 12 clădiri din lume, iar neoficial, pe poziţia a doua, după cel din Pisa.

Turnul Trompeţilor din Mediaş

Turnul Trompeţilor din Mediaş, judeţul Sibiu, are 68,5 metri, fiind mai înalt cu aproape 13 metri faţă de cel din Pisa. Structura care străjuieste cetatea este parte a Bisericii Sf. Margareta şi a fost finalizată în anul 1488. Se crede că acesta s-a înclinat prin anul 1550, când a fost supraînălţat. Supraetajarea ar fi dus la înclinarea turnului, care are acum o deviaţie pe axă de 2,28 metri. Spre comparaţie, Turnul din Pisa are o deviaţie pe axă de 4,5 metri. Ca orice monument cu rădăcini adânci în Evul mediu târziu, şi edificiul din Mediaş este legat de legende. Potrivit uneia, înclinarea turnului se datorează lui Dumnezeu, care a vrut să le dea o lecţie constructorilor pentru că aceştia ar fi încercat să-l ridice până la cer. A doua are o temă care a rămas la fel de actuală şi în zilele noastre: muncitorii care-l construiau au văzut că se înclină şi au încercat să-l îndrepte cu ajutorul unor frânghii. Unul dintre ei, mai "iubăreţ", ar fi observat în acest timp o frumoasă domnişoară şi, cu privirea pierdută după ea, ar fi uitat să dea drumul frânghiei şi astfel turnul s-ar fi inclinat în partea opusă.

Turnul de la Ruşi, Sibiu

Tot în apropiere de Sibiu, pe drumul spre Mediaş, se află satul Ruşi, cunoscut local pentru turnul său înclinat cu 1,45 metri faţă de axă. Acesta face parte din Biserica Evanghelică şi a fost construit în anul 1749, iar 100 de ani mai târziu s-a înclinat puternic din cauza unei alunecări de teren. Aflat în stare de degradare, ca şi biserica, acesta are lacătul pus, însă poate fi admirat din apropiere. Se deschide o dată pe an, când are loc tradiţionala întâlnire a saşilor, însă îşi trăieşte probabil ultimele clipe. Asta pentru că atât autorităţile, cât şi saşii promit că îl salvează, dar la declaraţii suntem campioni mondiali. Mai puţin la fapte.

Turnul din Săsăuş, Sibiu

La 45 de kilometri de Sibiu, în podişul Hârtibaciului, se ridică semeţ turnul din Săsăuş. Are 17 metri înălţime şi este înclinat bine faţă de bază. Ridicate în 1782, turnul şi Biserica Adormirii Maicii Domnului purtau cu mândrie picturile celor mai cunoscuţi zugravi ai vremii: fraţii Nicolae, Alexandru şi Vasile Grecu, de loc chiar din Şăusaş. În 1968, biserica a fost trasnită, iar o parte din turn s-a prabusit în vale. Sătenii au refăcut turnul, dar tot înclinat a rămas. Aflate în stare de degradare, biserica şi turnul au şanse minime să fie refăcute. Într-un sat care se stinge pe zi ce trece, în care au rămas doar 40 de familii şi în care în ultimii ani au fost creştinaţi doar 6 copii, nu mai are cine să pună umărul la reconstruirea acestora.

Turnul bisericii din Chioag, Bihor

Chioag, localitate aflată la 35 km de Oradea, este situată pe mai multe dealuri argiloase, care afectează stabilitatea caselor şi monumentelor. Astfel, şi frumosul turn, ridicat relativ recent, între 1936 şi 1939, a început să se aplece în ultimii 25 de ani, ajungând acum la circa 2-3 grade faţă de axul central. Cum populaţia din zonă este săracă, iar biserica şi turnul nu sunt incluse pe lista obiectivelor culturale, turnul are şanse minise să fie reabilitat.

.

Turnul din Tonciu, Bistriţa Năsăud

Biserica luterană din Tonciu a fost ridicată în anul 1828. Din cauza infiltraţiilor apei, biserica şi turnul acesteia au fost grav afectate. Localnicii din sat în exclusivitate de populaţie maghiară, au reconstruit biserica, păstrând totuşi turnul.

Turnul din Lechinţa, Bistriţa Năsăud

Biserica-cetate din Lechinţa face parte din seria de edificii gotice nord-transilvănene. Turnul masiv din cadrul ansamblului fortificat din se prezintă uşor aplecat, din cauza excavaţiilor efectuate în vecinătate. Acesta se află în plin proces de înclinare, astfel că în viitor probabil se va prăbuşi dacă nu sunt luate măsuri de consolidare.

Turnul din Daia, Mureş

Biserica evanghelică fortificată din Daia, judeţul Mureş, a fost construită în secolul al XV-lea. Starea de conservare este foarte precară, zidurile fiind deformate și fisurate. Turnul-clopotniță (în care se mai găsesc clopotele și mecanismul ceasului) este cel mai afectat, având structură de rezistență degradată, fapt care a generat o înclinare puternică. Turnul a fost construit de meșterul Josef Karl Melischek, separat de corpul bisericii, şi prezintă trei nivele.

Alte turnuri înclinate

În România mai există câteva turnuri înclinate, din care unele de aparţin unor biserici din lemn. Cel de la Rovina (Hunedoara), înclinat din cauza tasării solului, a fost restaurat în anii 1960, când i s-a construit un zid de sprijin. Mai sunt cele din satele Pinticu (Bistriţa Năsăud), din Fizeş (Salaj) şi Curechiu (Hunedoara). Chiar ţşi turnul castelului clujean Bonţida, acolo unde se ţine anunal un important festival de muzică, este înclinat.