Unde mergem în vacanţa din februarie. Ne luăm schiurile sau costumul de baie şi ochelarii de soare

Peste mai puțin de două săptămâni elevii intră în vacanța intersemestrială, pentru mulți părinți fiind încă un prilej de concediu. Și, cum majoritatea companiilor aeriene au lansat promoții de început de an, cu discounturi considerabile, vă recomandăm câteva locuri în care să petreceți o vacanță reușită. Fie că veţi dori să vă avântaţi pe pârtile de schi sau să vă desfătaţi sub razele puternice ale soarelui, ofertele nu lipsesc.

Cu sania trasă de câini

Februarie e o lună ideală de ajuns în Laponia dacă vreți să vedeți aurora boreală, un fenomen fascinant a cărui frumusețe nu încape în cuvinte. Cercul arctic sclipește, la propriu, în această perioadă. Peisajul e tot îmbrăcat în zăpadă, lacurile sunt înghețate, iar nopțile polare sunt pe final, asta înseamnă că o să vedeți și soarele. Spectacolul luminilor polare este garantat, cel puțin așa susțin cei de la Institutul Meteorologic din Finlanda. Orele cele mai potrivite pentru a prinde aurora boreală sunt între 6 după-masa și 2 dimineața. E o perioadă bună și pentru a petrece mult timp afară. Deși încă e foarte frig, temperaturile încep să crească, iar cabanierii oferă tot soiul de activități în natură: curse cu sănii trase de căței Husky, plimbări pe snowmobil, ture de schi fond sau întreceri cu săniuțele pe pârtii. Iar seara, ca să vă dezmorțiți, cea mai potrivită e o saună finlandeză.

Multe cabane oferă serviciu de alertă pentru luminile polare, cineva de la recepție vă va trezi să vedeți spectacolul de lumină.

Singapore, orașul viitorului

Chiar dacă temeperatura nu fluctuează prea mult în tot timpul anului, media fiind de 27 grade Celsius, Singapore scapă acum de sezonul ploios. Februarie e una dintre cele mai uscate luni pentru micul stat asiatic. Singapore e locul perfect pentru o călătorie de câteva zile cu copiii, chiar dacă nu este foarte ieftin. Există atât de multe atracții pentru cei mici, încât să nu se plictisească nicio secundă: grădină zoologică imensă, unde cei mici pot hrăni chiar ei animalele (evident sub supraveghere), grădină botanică cu mii de specii de plante tropicale, parc de păsări, acvariu, parc de distracții Universal, croaziere pe râu și, nu în ultimul rând, Sentosa, insula distracției, mândria singaporezilor. Fostul refugiu pentru pirați a fost transformat într-un imens parc de aventură, magazine și plaje naturale.

Singapore mai e faimos și pentru mâncare: sutele de standuri stradale, cu mâncare cu specific chinezesc, malaiezian, indian sau thailandez, au devenit o marcă a metropolei asiatice.

Coloniile de fluturi-monarh

În centrul Mexicului, pădurile de pin ale munţilor găzduiesc în fiecare iarnă milioanele de fluturi-monarh, porniţi tocmai din Canada, într-o migraţie fascinantă, de circa 4.000 de kilometri. Rezervaţia de la Biosfera Mariposa Monarca, unde se întorc coloniile de fluturi în fiecare an, a fost declarată zonă protejată pentru migraţie, hibernare şi reproducerea fluturilor-monarh. Coloniile din rezervaţie deschise publicului sunt: Sierra Chincua, El Rosario de Ocampo, La Mesa şi El Capulin.

Vizitând rezervaţiile mexicane, vă aflaţi literalmente înconjuraţi de un nor portocaliu. Fluturii stau pe copaci în straturi groase pentru a conserva căldura, îşi desfac aripile ca să primească razele soarelui, iar la apus îşi iau zborul în roiuri de milioane. Un spectacol unic în lume.

Orașul cel mai apropiat de această rezervație este Angangueo, în statul Michoacan, în centrul Mexicului. Coloniile de fluturi se află la altitudini înalte, de peste 2.300 m. Deși puteți parcurge o bună parte din drum călare, pentru a ajunge aproape de aceste colonii veți fi nevoit să mergeți și pe jos câțiva kilometri, așa că asigurați-vă că aveți echipament potrivit excursiilor pe munte.

Schi pe vârfurile Pirineilor

Andorra e o ţară excelentă pentru schi, cu pârtii foarte prietenoase cu cei începători. Așezat în Munții Pirinei, între Spania și Franța, acest stat minuscul are doar relief muntos, așa că nu e de mirare că este un paradis pentru cei îndrăgostiți de schi. Mai mult, are pârtii bine întreținute, instalații pe cablu moderne, școli bune de schi și spații de cazare pentru toate buzunarele. Fiind o țară foarte mică, are și avantajul că stațiunile sunt foarte aproape una de cealaltă și puteți să vă deplasați ușor între ele, dacă vă plictisiţi într-un loc. Două dintre domeniile de schi, Soldeau şi Pad de la Casa, sunt legate între ele printr-o instalație pe cablu.

Februarie e o lună bună și din punctul de vedere al vremii, cât și al prețurilor. Datorită TVA-ului mic, mulți turiști ajung aici și doar pentru o sesiune de cumpărături.

Andorra nu are aeroport internațional, așa că trebuie să zburați la Toulouse, în Franța, sau la Barcelona, pentru acces rapid.

Pe canale, la Carnavalul din Veneția

Februarie e luna contrastelor în orașul "plutitor". Veneția e sufocată de turiști pe durata carnavalului, care anul acesta ține din 27 ianuarie până în 13 februarie, iar după această dată pare un oraș pustiu, căutat de cei care vor să îl vadă pe îndelete, fără cozile interminabile la muzee sau la închirierea unei gondole.

Totuși, celebrul Carnaval de la Veneția merită oricând experimentat. Pornit în secolul al 11-lea, acest spectacol a devenit rapid celebrul simbol al orașului. A fost chiar oprit în secolul al 18-lea, dar adus din nou la viață în 1979. Dacă vă planificați o vizită în timpul carnavalului, există două lucruri pe care trebuie neapărat să le încercați: măștile și costumele. Puteți alege variantele mai ieftine, comercializate la mai toate magazinele din oraș pe durata evenimentului, sau puteți apela la costume realizate manual, din materiale de lux, de către croitori celebri.

Majoritatea evenimentelor din timpul carnavalului au loc în centrul orașului, așa că pentru puțină liniște trebuie să mergeți către cartierele periferice, cum e Cannaregio.

Dacă aveți mai multe zile la dispoziție, vizitați și insulele învecinate: Murano și Burano. Taxiurile pe apă sunt disponibile pe tot timpul anului.

Pe ritmuri de samba la Rio

Un alt carnaval celebru în luna februarie e cel de la Rio de Janeiro. Se spune că e cea mai mare petrecere din lume: peste două milioane de oameni vin în superbul oraș brazilian doar pentru a petrece pe ritmuri de samba. Nicăieri petrecerile nu sunt mai colorate, mai animate și mai de neuitat ca pe străzile din Rio. Fie că vă luați bilete în primele rânduri pe Sambadrom, ca să priviți parada școlilor de samba, fie că vă alăturați unei școli să fiți chiar în mijlocul dansatorilor profesioniști, trebuie să vă grăbiți, căci rezervările se fac din timp. De neratat sunt celebrele blocos, petreceri stradale populare printre participanții la carnaval.

Iar dacă v-ați săturat de aglomerația din Rio, savurați câteva zile și pe plajele din apropierea metropolei, cum sunt Ipanema sau Buzios, pentru câteva lecții de surf. Anul acesta, Carnavalul de la Rio de Janeiro are loc pe 11 februarie.

Între zidurile roșii

De la oază berberă, la oraș modern, Marrakech e poate cel mai seducător dintre orașele Marocului. S-au îndrăgostit de el personalități celebre, de la Winston Churchill la Alain Delon sau Yves Saint Laurent, care a și cumpărat și restaurat oaza tropicală Gueliz, în orașul nou. Inima arabă a orașului vechi, Medina, parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, e înconjurată de ziduri de lut roșu, un amestec de calcar și argilă, lung de 12 kilometri și înalt de 6-8 metri, cu 202 turnuri și 10 porți de intrare. În interior, puteți lenevi într-un riad, case tipice marocane, multe transformate acum în hoteluri fermecătoare, sau puteți face cumpărături în souk, bazarul cu covoare, mirodenii și meșteșugari în fier. Mai puteți vizita minunatul Palat Bahia, mormintele saadiene, Grădina Majorelle sau Piața Jemaa al Fna, plină de îmblânzitori de șerpi, de acrobați, de oameni care scuipă foc și de sacagii. În februarie, temperaturile nu scad sub 10 grade ziua, așa că se pot face excursii de o zi și în Munții Atlas, din apropiere, iar o zi o puteți dedica relaxării într-un hammam.