Modificări importante la Declarația Unică. Ce trebuie să știe contribuabilii

Cea mai importantă schimbare este eliminarea estimărilor de venit, ceea ce va aduce mai multă claritate în calculul contribuțiilor sociale.

Consultantul fiscal Cornel Grama a realizat un ghid pentru a ajuta contribuabilii să completeze corect declarația, potrivit capital.ro.

Actuala Declarație Unică elimină estimările de venit, iar contribuțiile sociale vor fi stabilite pe baza salariului minim pe economie din 2024, care este de 3.300 lei. Astfel, contribuabilii trebuie să își cunoască exact veniturile realizate pentru a determina corect obligațiile fiscale.

Pentru persoanele fizice cu venituri din activități independente (sistem real), se introduce posibilitatea deducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), pe lângă contribuția de asigurări sociale (CAS). Această schimbare este importantă pentru profesiile liberale și alte categorii care își desfășoară activitatea independent.

Cine NU trebuie să plătească CAS

Nu toți contribuabilii sunt obligați să plătească contribuția de asigurări sociale. Sunt exceptate următoarele categorii:

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii, cum ar fi avocații și notarii.

Pensionarii care obțin venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală.

Persoanele care realizează venituri sub 12 salarii minime pe economie (sub 39.600 lei în 2024).

Persoanele care obțin venituri din salarii, investiții, jocuri de noroc sau premii.

Contribuabilii impozitați la normă de venit, dacă aceasta este sub plafonul stabilit.

Dacă venitul realizat corespunde estimărilor anterioare, nu este necesară depunerea Declarației Unice pentru stabilirea contribuțiilor sociale.

Exemplu de calcul pentru CAS și CASS

Un contribuabil care obține un venit net de 50.000 lei din activități independente în 2024 va trebui să plătească CAS deoarece suma depășește plafonul de 12 salarii minime (39.600 lei).

Calcul CAS:

Plafon maxim: 39.600 lei

CAS (25%): 9.900 lei

Termen de depunere a Declarației Unice

Declarația Unică pentru veniturile realizate în 2024 trebuie depusă până la 26 mai 2025 și va include:

Capitolul 1: Veniturile realizate în 2024.

Capitolul 2: Opțiunea pentru asigurarea de sănătate pentru 2025 (dacă este cazul).

Pentru veniturile obținute în 2025, termenul de depunere a declarației va fi 25 mai 2026, potrivit stiripesurse.