7 metode de a scăpa de gândacii de bucătărie, fără insecticide toxice

Unul dintre cei mai importanti pasi in eradicarea acestei probleme contra gandacilor este cel al curateniei. Nu mai tineti vasele nespalate in chiuveta pana se fac cat un munte. Nici gunoiul nu trebuie lasat mai mult de 48 de ore.

Utilizati aspiratoare cu saci de unica folosinta si aruncati-i imediat cum ati terminat curatenia. Nu folositi niciodata matura, deoarece veti ajuta la raspandirea oualor in intreaga casa.

Gandacii de bucatarie se inmultesc si se dezvolta rapid. Unul este suficient. Gandacii de bucatarie traiesc circa 6 luni si se hranesc cu resturile menajere. Se refugiaza in zonele calde si umede, in spatele mobilierului, frigiderului, in jurul tevariei si in fantele zidurilor. Sunt mari avizi de umiditate, deci verificati orice sursa umeda.



Ulei de lavanda

Puteti incerca si metode mai putin toxice pentru dvs. Uleiul de lavanda actioneaza impotriva gandacilor, cat si a altor insecte pe care nu le doriti in casa. Picurati pe bucati de vata 6 picaturi de ulei esential de lavanda. Plasati-le peste tot, mai ales in dulapuri, si reinnoiti-le zilnic.

Ulei esential de eucalipt

Varsati cateva picaturi de ulei esential de eucalipt pe un ziar, pe care il plasati sub chiuveta, sub frigider, si in toate locurile unde s-ar putea ascunde gandacii. Solutia este valabila la inceputul infestarii, cand populatia de gandaci nu e prea mare.

Otet alb

Stropiti cu otet alb pe ziduri, sub mobilier si peste tot unde se pot instala gandacii. Otetul alb nu-i omoara, dar ii alunga.

Zaharul si bicarbonatul de sodiu

Aceasta este o metoda usoara pentru a scapa de gandaci. Puteti face un amestec de bicarbonat de sodiu si zahar prin adaugarea in parti egale a elementelor si apoi sa-l presarati in apropierea zonelor infestate. Gandacii care se vor hrani cu acest amestec vor muri, deoarece bicarbonatul de sodiu reactioneaza cu acidul din stomacul lor si ii umfla.

Frunzele de dafin

Acesta este un remediu ieftin si usor pentru a scapa permanent de gandaci. Frunze de dafin sunt frunze parfumate care au o aroma iute, dar placuta. Puteti imprastia pulbere din frunze de dafin in apropierea cuibului si in alte zone in care apar gandacii si mirosul ii va face sa se mute din casa dvs. Veti scapa de ei fara sa fie nevoie sa-i omorati.

Acid boric

Amestecati 2 litri de apa fiarta cu 450 g acid boric si 11 g zahar. Lasati solutia sa se raceasca, apoi varsati-o in sticle mici. Inchideti sticlutele cu dopuri compacte de vata. Plasati apoi sticlele sub frigider, sub chiuveta si oriunde sunt gandaci.

Gandacii de bucatarie eliminati folosind castraveti

Castravetii sunt o modalitate foarte buna de a scapa de gandacii din casa. Tot ce trebuie sa faceti pentru a scapa de gandaci este sa puneti felii de castraveti in locurile unde ati observat gandaci. Mirosul de castraveti ii va tine departe, iar aceasta leguma va actiona ca o bariera impotriva lor.

Sursa: sanatate.bzi.ro