Borș cu fasole albă (rețetă de post)

În Postul Mare al Paștilor, creștinii se învrednicesc să se abțina de la consumarea anumitor alimente, precum carnea, ouăle, brânza sau laptele, alegând legume și verdețuri, în rețete sănătoase și sățioase, fără îndoială.

Mancarurile pe baza de legume, in special fierturile, in diverse forme, reprezinta o alternativa atat sanatoasa, cat si indestulatoare.

Borsul, preparat in casa sub formula "a umple borsul", era rezultatul unui ritual incarcat de semnificatii. In general se facea din tarate sau faina de secara ori papusoi, udate mai intai cu apa rece. Apoi, de indata se turna apa clocotita si se lasa la acrit intr-un loc mai cald. Pentru a grabi procesul de dospire, i se adaugau in compozitie husti (depunerile de pe fundul putineiului) sau aluat de paine ce fusese lasat un pic la crescut. (....)

Și-acum, să pregătim un delicios. Bors cu fasole alba

Ai trebuință de: 200 g fasole alba, 100 g morcovi, 100 g ceapa, 4 cartofi, o jumatate de telina, o radacina de patrunjel, verdeata (leustean, marar), bors, sare, ulei...................

Citește mai departe cum se prepară un BORȘ DE FASOLE DE POST