Ciorba de fasole cu afumătură, în castron de pâine

Ciorba de fasole cu afumatura, in castron de paine, e o reteta intrata deja in traditie si-n Ardeal, in Tinutul Secuiesc, dar si dincoace de munte in Oltenia. Ca-i moda sau poveste veche, nu stiu bine a va zice, dar...

Nu cred ca stramosii, oameni cu credinta si cu respect pentru paine, ar fi irosit „trupul Domnului” doar ca sa aiba o… vesela mai altcumva. Nici macar pentru o reteta super-gustoasa, cum e ciorba de fasole in paine.

Castiga insa tot mai mult teren, pe la pensiuni si restaurante cu specific autohton, prezentarea ciorbitei de fasole sau a iahniei cu afumatura in ditamai painea de casa, cu coaja groasa si gust imbietor. Am gasit-o, cu variatii, si-n Ardealul muntos ori deluros, si-n Oltenia de sub munte. Semn ca de proteina – fie ea animala sau vegetala – are nevoie tot omul care munceste la padure sau merge cu vitele la pasune. Ori face alte munci grele, dupa meseria pe care o are si nevoile casei lui. Acu... sa nu ma-ntelegeti gresit, ca prin campie nu au oamenii nevoie de putere, dar parca de proteine si lipide – binomul perfect al acestei retete – e mai mare nevoie in locurile mai racoroase.

Ciorba de fasole, in castron de paine (reteta)

Dar sa ne apucam mai degraba de gatit ciorba de fasole in castron de paine, cu afumatura care-i da parfum si gust desavarsit!

De ce ai nevoie, pentru aceasta reteta?

Fasole boabe, costita afumata, ceapa, ardei, telina, pastarnac, rosii proaspete, bulion, sare, marar, tarhon, o paine rotunda, coapta in casa (cu coaja groasa).

Cum se procedeaza:

