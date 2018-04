Reteta. Ou de Paste cu fructe

Daca va doriti sa pregatiti de Paste un desert delicios si rapid care sa fie pe gustul intregii familii aveti nevoie de o reteta simpla, cateva fructe si putin curaj. Realizatoarea emisiunii "Numai de bine" de la Antena 3, Ela Craciun, a preparat un astfel de desert care sa aduca atmosfera de sarbatoare. Vedeta a publicat pe contul ei de YouTube reteta pentru o pizza speciala cu fructe si mascarpone in forma de ou de Paste pe care o puteti face in doar 20 de minute. Iata care sunt ingredientele: oua, zahar sau green sugar, faina, fructe de padure si mascarpone. Va veti folosi imaginatia si indemanarea pentru a prepara si decupa un pandispan in forma de ou si a decora acest desert gustos si sanatos. Care este intreaga reteta si pasii de urmat pentru un desert cu care sa va impresionati familia, puteti afla tot de la Ela in videoclipul urmator:

Ela Craciun - Ou de Paste cu fructe