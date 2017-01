REȚETE ROMÂNEȘTI. Crap în solzii lui (rețeta unui fost ministru)

Cine zice că oamenii de vază ai țării nu cunoșteau (ori nu cunosc) adevăratele retete romanesti? Că politica nu merge mână-n mână cu... gurmanderia?

Nu avem pretentia de a intocmi o biobibliografie exhaustiva a lui Constantin Bacalbasa, cel care ne-a lasat cea mai completa fresca a Bucurestilor de altadata, jurnalist de frunte (chiar membru fondator al Sindicatului Ziaristilor) si om politic "calare pe doua veacuri”. A fost cronicar la Telegraful, Natiunea, Epoca, dupa care a facut primul pas in ierarhia profesionala ca prim-redactor la Adevarul, apoi la Dimineata, insa cea mai mare parte din cariera sa este legata de Universul, cel mai important cotidian national al epocii.

Jurnalist "serios", dar si pamfletar si umorist, a redactat cateva reviste de umor si a semnat, impreuna cu fratii sai – Ion C. Bacalbasa si Anton Bacalbasa – un volum de proza satirica intitulat "Pardon".

Daca o carte gastronomica scrie abia catre sfarsitul vietii, pasiunea pentru mancare si pentru tovarasii pantraguelice avea sa o clameze toata viata, iar in 1908, ca deputat, atragea atentia asupra a ceea ce istoria avea sa pastreze sub numele de "Chestia carciumarilor" (mai ales ca "chestia" avea sa dureze vreo cativa ani, pana si-a gasit, in sfarsit, o rezolvare acceptabila).

In ce priveste "Dictatura gastronomica", soarta a vrut ca jurnalistul sa scrie o cafte de bucate abia… cand senectutea si bolile l-au pus la regim. A devenit, cum zicea el, un „oprit de la toate cele”. Dar cu cata pofta avea sa-si scrie cartea!

Aminteam deunazi ca intr-un subcapitol al „Dictaturii gastronomice”, numit „Regimul favorit” Constantin Bacalbasa ne aduce dinainte „raspunsurile doamnelor si domnilor” care au binevoit sa ia in seama rugamintile editurii. intre retetele primite la redactie si inserare in carte se afla si cea propusa de G. Oromolu, fost ministru: „Crap in solzii lui”. Iata cum se gateste o reteta de... ministru:

