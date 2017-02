Saramură de burtă de crap (Rețeta lui Radu Anton Roman)

Dacă saramura-i aceeași și pe Dunăre și-n Deltă-high technology-peștele-i altul, mai gras, deci cere un vinișor sprinten și înfipt, cum e Columna murfatlareasca, mai ales la... Medgidia.



Vin romanesc recent creat (recent in podgorie inseamna doua-trei decenii), un fel de sosie a anticelor Rosioara si Mustoasa (nu voi rosti cuvantul prohibit clona!), Columna (saracul vinut, cine l-o fi botezat in halul asta, probabil vreun activist beat dar zelos) are un parfum agreabil si ceva fermitate.

De o culoare galbui-verzuie, frumoasa ca toamna, taricel in anii buni, vinisorul acesta obisnuit si cuminte (dar si cu ceva ambitii) se imbina cu pestele mai gras, ba chiar si cu cel de mare, ca patronul de bordel cu relatiile oculte si inocenta cu copilaria.

Ingrediente

........................

Citește mai departe continuarea acestei delicioase RETETE ROMANESTI